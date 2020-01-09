В Пинском районе легковушка столкнулась с грузовиком в лобовую

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 08.15 часов 24-летний пинчанин управлял автомобилем марки «Ниссан Примера». Двигаясь в направлении Пинска, на 90 км автодороги Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем марки «ДАФ FT XF105.460» с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Новогрудка Гродненской области, движущегося во встречном направлении.





В результате лобового столкновения водитель и 42-летний житель деревни Мотоль Ивановского района, пассажир легкового автомобиля, находящийся на переднем пассажирском сидении, получили телесные повреждения и были госпитализированы.







Проводится проверка.



Уважаемые водители, Госавтоинспекция еще раз обращает ваше внимание на тот факт, что не следует начинать обгон, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, а также в случае плохой видимости на дороге (темное время суток, туман, дождь или снег).





Лобовые ДТП самые страшные по своим последствиям и травмам, которые получают участники данных дорожных происшествий. Берегите себя и своих близких, всегда соблюдайте Правила дорожного движения.