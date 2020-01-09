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В Пинском районе легковушка столкнулась с грузовиком в лобовую

10.01.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 08.15 часов 24-летний пинчанин управлял автомобилем марки «Ниссан Примера». Двигаясь в направлении Пинска, на 90 км автодороги Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем марки «ДАФ FT XF105.460» с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Новогрудка Гродненской области, движущегося во встречном направлении.

В Пинском районе легковушка столкнулась с грузовиком в лобовую

В результате лобового столкновения водитель и 42-летний житель деревни Мотоль Ивановского района, пассажир легкового автомобиля, находящийся на переднем пассажирском сидении, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В Пинском районе легковушка столкнулась с грузовиком в лобовую


Проводится проверка.

Уважаемые водители, Госавтоинспекция еще раз обращает ваше внимание на тот факт, что не следует начинать обгон, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, а также в случае плохой видимости на дороге (темное время суток, туман, дождь или снег).

В Пинском районе легковушка столкнулась с грузовиком в лобовую

Лобовые ДТП самые страшные по своим последствиям и травмам, которые получают участники данных дорожных происшествий. Берегите себя и своих близких, всегда соблюдайте Правила дорожного движения.

 
 
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  По предварительной информации: сегодня около 08.15 часов 24-летний пинчанин управлял автомобилем марки «Ниссан Примера». Двигаясь в направлении Пинска, на 90 км...
 
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