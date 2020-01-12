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Инфляция в Беларуси в 2019 году составила 4,7%

13.01.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,5%, с декабрем 2018 года - 104,7%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Инфляция в Беларуси в 2019 году составила 4,7%

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018-го - 103,5%.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 0,5% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 4,3% - по сравнению с декабрем 2018-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 3,7% по сравнению с декабрем 2018-го.

Услуги в декабре в сравнении с ноябрем этого года подорожали на 0,8%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 6,9%.

Инфляция в 2018 году в Беларуси составила 5,6%, в 2017-м - 4,6%.

Как сообщалось, основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году было ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018-го). Дважды за год Белстат фиксировал дефляцию - в июне и августе.

Монетарная политика в 2020 году будет направлена на стабилизацию инфляции на уровне не более 5%. По прогнозам, в первом квартале она не должна превысить 2,5%, в январе-июне - 3,2%, в январе-сентябре - 3,6%.

 
 
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  Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,5%, с декабрем 2018 года - 104,7%, сообщили БЕЛТА в...
 
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