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С Рождеством Христовым!

14.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

«Великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти»
(Тим. 3, 16)

С Рождеством Христовым!

Сердечно приветствую и поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Чудо воплощения, рождение Бога в человеческом облике, Его пришествие в этот грешный мир – есть проявление величайшей и бескрайней Божественной любви.
Совершая грех, мы разлучаемся с Богом, удаляемся от Него всё дальше и дальше. Но, невзирая на враждебность, на огрубение человеческого сердца, Господь приходит к нам, чтобы помочь выбраться из бездны беззаконий и всякого вида греха.
Он стоит возле нас и стучится в каждое человеческое сердце. Этот стук мы слышим через Его благословения, милости и благоденствие. Слышится обращение и призыв Господа к покаянию и во время всяких жизненных неприятностей и болезней.
В акафисте «Слава Богу за всё» есть такие слова: «Пойдём ко Христу – таинственно шепчет вся природа». Преподобномученица Елизавета Фёдоровна наставляет нас: «Истинность нашей любви ко Христу, преданность Ему мы можем выразить, утешая других людей – именно так мы можем отдать Ему свою жизнь».
Божие благословение, мир, радость, любовь и согласие пусть пребывают с нами в Новом 2020 году и во всей нашей жизни.
С Праздником Рождества Христова!

Благочинный церквей Кобринского округа протоиерей Сергий УТРАТА.

 
 
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