С Рождеством Христовым!

Источник материала: Кобринский вестник

«Великая благочестия тайна:

Бог явился во плоти»

(Тим. 3, 16)





Сердечно приветствую и поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Чудо воплощения, рождение Бога в человеческом облике, Его пришествие в этот грешный мир – есть проявление величайшей и бескрайней Божественной любви.

Совершая грех, мы разлучаемся с Богом, удаляемся от Него всё дальше и дальше. Но, невзирая на враждебность, на огрубение человеческого сердца, Господь приходит к нам, чтобы помочь выбраться из бездны беззаконий и всякого вида греха.

Он стоит возле нас и стучится в каждое человеческое сердце. Этот стук мы слышим через Его благословения, милости и благоденствие. Слышится обращение и призыв Господа к покаянию и во время всяких жизненных неприятностей и болезней.

В акафисте «Слава Богу за всё» есть такие слова: «Пойдём ко Христу – таинственно шепчет вся природа». Преподобномученица Елизавета Фёдоровна наставляет нас: «Истинность нашей любви ко Христу, преданность Ему мы можем выразить, утешая других людей – именно так мы можем отдать Ему свою жизнь».

Божие благословение, мир, радость, любовь и согласие пусть пребывают с нами в Новом 2020 году и во всей нашей жизни.

С Праздником Рождества Христова!

Благочинный церквей Кобринского округа протоиерей Сергий УТРАТА.