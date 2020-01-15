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Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее - МАРТ

15.01.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее. Такие данные приводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее - МАРТ

"В целом в 2019 году значительно сократился прирост регулируемых цен и тарифов, который составил 7,5% против 9% в 2018 году", - отметили в МАРТ.

В декабре планово были увеличены тарифы на услуги городского пассажирского транспорта (на 8,8%), автомобильного транспорта пригородного сообщения (на 18,6%), а также железнодорожного транспорта межрегионального сообщения (на 1,5%). Ускорился рост цен на автомобильное топливо.

В МАРТ напомнили, что инфляция в 2019 году не превысила целевого параметра и составила 4,7% (в декабре - 0,5%). По данным министерства, с июля сохраняется тенденция замедления годовой инфляции за счет снижения влияния цен на продтовары: в декабре к июлю вклад сократился на 1 процентный пункт, к предыдущему месяцу - на 0,3 процентного пункта.

В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем замедлился рост цен в годовом выражении на большинство потребительских товаров и услуг за счет предновогодних акций и распродаж.

В декабре снизились цены на основные социально значимые товары: рыбу и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, чай. Подешевели также обувь, мебель, парфюмерно-косметические товары. В то же время за счет сезонного фактора отмечалось удорожание огурцов, помидоров и перцев (при этом по итогам 2019 года цены на эти овощи снизились).

 
 
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  Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее. Такие данные приводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА. "В...
 
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