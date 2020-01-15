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Курсы валют и криптовалют на сегодня

15.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Торги на БВФБ 15 января открылись ростом доллара до максимума за 9+ месяцев и евро до максимума за 7+ месяцев. Биткойн +119.13.

Курс доллара вырос на 0,0087 BYN до 2,1290 BYN/USD и оказался на максимуме за 282 дня (более 9 месяцев). С начала января курс доллара прибавил уже 0,0205 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0024 BYN до 2,3637 BYN/EUR. Выше этого уровня евро не поднимался уже 224 дня (более семи месяцев).

Курс российского рубля укрепился на 0,0071 BYN до 3,4599 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера курс российской валюты упал на 0,0143 BYN и покинул максимум за 678 дней (более 22 месяцев).

Bitcoin − 8623.06$ (+119.13);

Bitcоin Cash/ВСС – 327.79$ (+45.6);

Litecoin − 56.94$ (+3.46);

Еthеreum − 161.55$ (+12.47);

ZCаsh − 49.43$ (+7.39);

DigitalCash − 113.62$ (+35.88);

Monero − 63.2$ (+1.78).



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на БВФБ 15 января открылись ростом доллара до максимума за 9+ месяцев и евро до максимума за 7+ месяцев. Биткойн +119.13.
 
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