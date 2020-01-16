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СК возобновил дело об исчезновении в 1999 году Гончара и Красовского

16.01.2020 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

СК возобновил дело об исчезновении в 1999 году Гончара и Красовского

Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Об этом говорится в ответе СК на электронное ходатайство Ирины Красовской с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями бывшего СОБРовца Юрия Гаравского, сообщает Deutsche Welle.

«В ходе производства расследования по уголовному делу планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским Ю.Н. в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации», — сообщается в документе СК, датированном 18 декабря.

Основанием для возобновления расследований стал документальный фильм Deutsche Welle, главным героем которого является бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский, признавшийся в причастности к убийству экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

 
 
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Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия...
 
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