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СК возобновил дело об исчезновении в 1999 году Гончара и Красовского
16.01.2020 12:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.
Об этом говорится в ответе СК на электронное ходатайство Ирины Красовской с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями бывшего СОБРовца Юрия Гаравского, сообщает
«В ходе производства расследования по уголовному делу планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским Ю.Н. в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации», — сообщается в документе СК, датированном 18 декабря.
Основанием для возобновления расследований стал документальный фильм Deutsche Welle, главным героем которого является бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский, признавшийся в причастности к убийству экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.
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Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия...
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