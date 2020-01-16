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Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY
Источник материала: Tut.by
РАБОТА.TUT.BY подвел итоги 2019 года на рынке труда: за это время работодатели разместили на сайте РАБОТА.TUT.BY на 3,6% больше вакансий в сфере ИТ, чем в 2018 году, а прирост количества активных резюме от соискателей в этой области составил 16,6%. Об этом сообщает пресс-служба ресурса.
ИТ снова в топе по количеству вакансий
На протяжении семи лет профобласть «Информационные технологии, интернет, телеком» удерживает вторую позицию по количеству размещаемых вакансий, уступив только сфере продаж.
В 2019 году на сайте rabota.tut.by в среднем ежедневно было доступно 3288 вакансий в сфере ИТ.
На протяжении всего 2019 года количество вакансий в ИТ увеличивалось в среднем на 2,9% в квартал. Наибольший рост наблюдался в 1 квартале 2019 года (+3,9% по сравнению с 4 кварталом 2018 года).
Резюме
Доля резюме ИТ-специалистов в 2019 году достигла 5,3% от общего количества (в 2018 году — 4,9%), размещенных на сайте rabota.tut.by. В прошлом году в среднем было активно 9612 резюме ИТ-специалистов, что позволяет этой профобласти на протяжении долгого времени занимать 7 место в структуре резюме.
В течение 2019 года количество резюме в сфере ИТ росло. Пик роста пришелся на 4 квартал — +8,5%.
Топ в ИТ
Список наиболее популярных специализаций среди ИТ-соискателей и работодателей традиционно возглавляют «Программирование, разработка» и «Инженер».
2,9 резюме на 1 вакансию
Начиная с 2015 года, конкуренция, как на общем рынке труда, так и в ИТ снижалась. Однако в прошлом году ситуация изменилась: произошло небольшое увеличение данного показателя. Конкуренция на рынке труда составила 7,1 резюме на 1 вакансию, а в ИТ — 2,9.
Наиболее востребованными на протяжении всего 2019 года остаются QA-инженеры, Java-разработчики и PHP-разработчики. Ниже представлены популярные позиции с аналитикой заработных плат.
За год среди Senior’ов медианное значение зарплаты выросло по каждому из представленных направлений, кроме .NET (осталось неизменным). У Middle’ов ситуации более стабильная: снижение медианного значения произошло только у Java developers и QA.
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На протяжении семи лет профобласть «Информационные технологии, интернет, телеком» удерживает вторую позицию по количеству размещаемых вакансий, уступив только...
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