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Здоровье - купишь. Деньги дарят девять лет здоровой жизни, посчитали ученые

17.01.2020 13:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Здоровье - купишь. Деньги дарят девять лет здоровой жизни, посчитали ученые

фото: ivan4.ru

Лучше быть здоровым и богатым. Народную мудрость подтвердили ученые: финансовое благополучие напрямую влияет на то, как быстро человека настигают возрастные болячки.

Богатые люди живут здоровой жизнью без инвалидности в среднем на девять лет дольше, чем менее обеспеченные. К такому выводу пришли ученые в рамках

 в The Journals of Gerontology, пишут Медновости. Большая часть предыдущих исследований фокусировалась на связи социально-экономического положения и продолжительности жизни, а не на ее качестве.

Ученые проанализировали данные более 25,5 тыс. человек старше 50 лет, взятые из двух исследований старения -  британского и американского. Исследователи обнаружили, что богатство оказалось наиболее значимым социально-экономическим фактором в прогнозировании продолжительности здоровой жизни до начала возрастных нарушений (например, неспособности встать с постели или самостоятельно приготовить пищу).

Согласно полученным данным, самые богатые 50-летние мужчины могут рассчитывать еще на 31 год жизни без серьезных возрастных нарушений, тогда как наименее обеспеченные – на 22-23 года. Что касается женщин, для них ожидаемая продолжительность здоровой жизни составляет соответственно 33 года против 24 лет.

 
 
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Лучше быть здоровым и богатым. Народную мудрость подтвердили ученые: финансовое благополучие напрямую влияет на то, как быстро человека настигают возрастные...
 
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