|
В Бресте задержан «пьяный бесправник» на автомобиле «Ивеко»
17.01.2020 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники
Правоохранители незамедлительно выдвинулись в указанном направлении. На улице Писателя Смирнова автомобиль был обнаружен и остановлен.
Во время общения с водителем, 24-летним жителем Бреста, по визуальным признакам стало ясно, что последний находится в нетрезвом состоянии. Позже это подтвердило медицинское освидетельствование: 1,3 промилле алкоголя. Также установлено, что мужчина никогда не имел права управления ТС, а несколько месяцев назад уже привлекался к ответственности за езду без прав.
Видео БДПС ГАИ УВД
В отношении брестчанина составлены два протокола за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и повторное управление автомобилем, не имея права управления.
Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники ГАИ получили информацию, что в микрорайоне «Речица» движется грузовой автомобиль «Ивеко»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)