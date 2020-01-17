В Бресте задержан «пьяный бесправник» на автомобиле «Ивеко»

Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники ГАИ получили информацию, что в микрорайоне «Речица» движется грузовой автомобиль «Ивеко», предположительно, под управлением нетрезвого водителя.





Правоохранители незамедлительно выдвинулись в указанном направлении. На улице Писателя Смирнова автомобиль был обнаружен и остановлен.

Во время общения с водителем, 24-летним жителем Бреста, по визуальным признакам стало ясно, что последний находится в нетрезвом состоянии. Позже это подтвердило медицинское освидетельствование: 1,3 промилле алкоголя. Также установлено, что мужчина никогда не имел права управления ТС, а несколько месяцев назад уже привлекался к ответственности за езду без прав.

Видео БДПС ГАИ УВД

В отношении брестчанина составлены два протокола за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и повторное управление автомобилем, не имея права управления.

ГАИ напоминает: - за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин, за те же действия, совершенные повторно в течение одного года – от 20 до 50 базовых величин или административный арест. - За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) – предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич