Профессионализм. Отвага. Честь. В Беларуси отметили День спасателя

Источник материала: Ивьевский край

19 января 1999 года Указом Президента Республики Беларусь №35 было утверждено Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. С тех пор каждый год 19 января свой профессиональный праздник отмечают спасатели Беларуси.

В преддверии торжества корреспондент газеты "Іўеўскі край" пообщалась с заместителем начальника отдела по оперативно-тактической работе Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Борисом Александровичем Казакевичем.

Мне предстояло побеседовать со спасателем накануне Дня мужественных, и поэтому я готовилась к разговору о чести, отваге, смелости и доблести, стойкости и героизме - не подлежащих сомнению постоянных спутниках профессии.

Я даже вспомнила латинское отчеканенное изречение: "Плавать по морю необходимо. Жить не так уж необходимо". Эта старинная мудрость предполагает сознательный риск во имя чего-то по-настоящему ценного….

"Но это не кадры художественного фильма, а реальность,- опередил меня Борис Александрович Казакевич,- поэтому говорить мы будем о спасении, помощи и защите - главных задачах работников МЧС.

"Хорошо",- я согласилась, хоть и осталась при своем мнении, что в этой профессии не бывает случайных людей, поскольку "готовность прийти на помощь в любой момент с риском для собственной жизни" - настоящее призвание.





- Борис Александрович, а Вы как пришли в профессию? Когда решили стать работником МЧС? Может быть, еще в детстве?

- Это действительно мечта детства. В Ивьевской средней школе функционировал класс МЧС, где я и попробовал свои силы. Поступил после школы в Гомельский инженерный институт МЧС РБ. Студенческие годы - это не только романтика, но и закалка, воспитание. После распределения попал в Ивьевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям и был назначен начальником караула. Считаю, что это лучшая должность в системе, потому что предполагает хорошую жизненную школу и приобретение бесценного опыта. Коллектив 1-ой дежурной смены принял меня хорошо и стал моей второй семьей на целых шесть лет. Работали слаженно, дружно, ответственно, служили нашим гражданам, каждый на своем месте, добросовестно исполняли свои служебные обязанности.

- Только-только закончились новогодние и рождественские праздники…Скажите, а каким был для Вас 2019-й год?

- Так как в декабре 2018-го года я назначен заместителем начальника отдела по оперативно-тактической работе Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 2019-ый год стал для меня своего рода испытанием и проверкой на прочность. Служебные обязанности многонаправленные, многовекторные. Как и прежде, мне приходится выезжать с группой туда, где труднее всего, на места трагедий, пожаров, самых разных бедствий. Только сейчас еще большая ответственность за быстрое принятие сбалансированного, правильного решения, максимальная концентрация, смелость и неравнодушие к тому, что происходит. Главное - не допустить печальных сценариев, опередить их на несколько шагов, уберечь человеческие жизни, не только жизни потерпевших, но и жизни каждого члена команды. Так что, как сказал мой товарищ, 2019-ый - "босиком по углям"!

- Назовите знаковое для Вас событие 2019-го года.

- Наверное, Вы ждете, что я назову какое-то чрезвычайное происшествие и успешный выход из ситуации? Но это наша ежедневная работа. Мы несем боевое дежурство днем и ночью, в будни и праздники, готовы в любой момент прийти на помощь жителям нашего района. Знаковым же событием стал отдых с семьей в Египте.

- На мой взгляд, спасатель - это тот, кто вступает в бой с опасностью, кто бросил вызов стихии, для кого не существует чужой беды, кому известна цена секунд и работа на пределе сил. А Вы сами какой смысл вкладываете в слово "спасатель"?

- Спасатель работает не ради денег. Эти смелые, мужественные и решительные люди с честью исполняют свой долг перед народом, претворяя в жизнь девиз "Профессионализм. Отвага. Честь", они в трудный час всегда на страже жизни и здоровья граждан, предотвращают и ликвидируют чрезвычайные ситуации и их последствия, оказывают помощь тем, с кем случилось несчастье.

В подтверждение слов Бориса Александровича накануне профессионального праздника необходимо подчеркнуть, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь позаботилось об оснащении подразделений, позволяющем оказывать помощь людям в максимально короткое время.

Но самым главным остаются люди, связавшие свою жизнь с МЧС, мужественные, физически и морально выносливые, ответственные, служащие на благо процветания страны.

А Вы какой человек?

- Спокойный, уравновешенный, всегда стараюсь понять людей, ищу методы и подходы к каждому подчиненному, постоянно работаю над собой, совершенствую свои профессиональные навыки, изучаю нормативную документацию, стараюсь минимизировать свои незнания, чтобы действовать во время чрезвычайных ситуаций, рассматривая несколько варианттов развития событий. Важна не только физическая, но и моральная подготовка, чтобы при необходимости отключать эмоции и убирать панику. Нет одинаковых ситуаций, и каждая оставляет рубец на сердце.

О личных достижениях Борис Александрович Казакевич рассказывать не стал, поэтому мне пришлось обратиться за сведениями к руководителю Ивьевского РОЧС Владиславу Валерьевичу Могильницкому, а вот о результатах работы поведал:

- В МЧС работа всегда командная, поэтому ее успех- это результат деятельности всего отдела, а итогом у нас считается число спасенных жизней (и тех, кого удалось спасти во время ЧС, и тех, чью гибель смогли предотвратить, не допустив ЧС или пожаров), а также количество материальных ценностей и количество недопущенных ошибок и промахов.

За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности Б.А. Казакевич награжден медалями "За адзнаку", "160 год пажарнай службы Беларусі", нагрудным знаком "165 год Пажарнай службы Беларусі".

- Чтобы достичь тех результатов, о которых мы говорим сегодня, нужна поддержка близких людей. Кто Вас ждет дома?

- Для тех, чьи боевые сутки проходят на посту, важны семья и спокойная душевная домашняя атмосфера. Меня всегда с тревогой ждут и с радостью встречают жена и двухлетний сын. Помните, как в песне поется: "А ты попробуй шагни в огонь…А если дома жена и сын?!". Моя жена работает медсестрой хирургического отделения Ивьевской ЦРБ. Можно сказать, мы служим одному делу: спасаем людей.

- Я отметила вашу скромость, но, возвращаясь к началу беседы, понимаю, что Вы из тех людей, кто рискует ради спасения человеческих жизней. Что является внутренним стержнем, основой вашего мировосприятия?

- Я умею ценить жизнь.

Поблагодарив Бориса Александровича, я пожелала ему и всему личному составу спокойных дежурств.

Возвращаясь в редакцию, я долго думала, а потом поняла все про способность к риску и внутренний стержень: ответственность - это искать правду в своем собственном сердце…"Камеры внутреннего наблюдения не лгут никогда". Спасатели это знают.

Борис Александрович Казакевич через нашу газету передал поздравление всем сотрудникам МЧС:

- Нашему способному, слаженному коллективу я желаю крепкого здоровья, успехов, уверенности в себе и коллегах, внутреннего развития и самосовершенствования, надежного тыла и, конечно, "сухих рукавов".

Я же от имени нашей редакции благодарю сотрудников МЧС за самоотверженную работу, добросовестность и профессионализм. Дарю всем, кто посвятил себя этой героической профессии, слова Расула Гамзатова: "Пусть будет на земле дешевле хлеб, а человеческая жизнь дороже…".

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.