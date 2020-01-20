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Об «Ивьевском колорите» рассказали и показали на гродненском телеканале +видео

20.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

15 января ток-шоу вечернего часа «Окна города» на телеканале Беларусь 4 Гродно было посвящено деятельности Ивьевского центра культуры и досуга по реализации проекта «Ивьевский колорит».  Проект отмечен на республиканском уровне присуждением специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

В телевизионной программе приняли участие директор Ивьевского центра культуры и досуга Светлана Александровна Ракеть, заведующий сектором культурно-массовой и просветительной работы аг. Субботники Людмила Стефановна Трубицкая, режиссер народного театра отдела народного творчества Николай Петрович Завадский и мастер отдела ремесел и традиционной культуры, член Белорусского союза мастеров народного творчества Вера Павловна Чурейно.

Свое творчество подарили зрителям ведущие коллективы любительского творчества: народный ансамбль белорусской музыки «Чабарок», народный ансамбль народной песни «Юрацішкаўскі кірмаш»  и народный вокальный квартет «Вокализ».

 
Теги: Гродно
 
 
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15 января ток-шоу вечернего часа «Окна города» на телеканале Беларусь 4 Гродно было посвящено деятельности Ивьевского центра культуры и досуга по реализации...
 
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