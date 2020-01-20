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Премьера фильма Оза Перкинса «Гретель и Гензель» стартует в киноклубе Артформат

20.01.2020 15:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 30 января посетители сети кинотеатров Silver Screen смогут увидеть на большом экране авторскую интерпретацию сказки братьев Гримм неординарным американским режиссером.

Роб Хайес и Оз Перкинс, авторы картины «Гретель и Гензель» – нового хоррора с элементами фэнтези, – предлагают зрителям увидеть нестандартную версию одной из самых знаменитых и мрачных сказок братьев Гримм (в оригинале сказка называется «Пряничный домик»).

Проект возглавил упомянутый выше Оз Перкинс, известный своими режиссерскими работами «Февраль» и «Я прелесть, живущая в доме», а также картинами «Зачистка», «Взгляд зимы» и «Девушка на фотографиях», где он выступил в качестве сценариста.

События фильма перенесут зрителя в средневековую Германию. Брошенные на произвол судьбы во время обрушившегося на страну голода, брат и сестра отправляются на поиски пропитания. Во время путешествия, проходя через лес, они набредают на домик, полный провианта. И домик этот, к слову, принадлежит весьма необычной хозяйке. У которой свои планы на гостей…

Картину Оза Перкинса, как и прежние его работы, отличает атмосферность, мрачность и давящий саспенс. Сюда же авторы добавили сюжетные твисты, неординарную трактовку произведения легендарных немецких сказочников и отменный актерский состав: София Лиллис, ставшая популярной после совместной работы с Андреасом Мускьетти в драматическом хорроре «Оно», Сэмми Лики и Элис Мод Криге, актриса немецкого происхождения (Перкинс сделал акцент на аутентичности персонажа), на счету которой более пятидесяти ролей.

Любопытно то, что жители стран СНГ увидят премьерный показ раньше, чем состоится мировая премьера: из-за разницы во времени они (в том числе и белорусы) станут первыми зрителями фильма в прямом смысле этого слова.

Предпремьерный показ фильма «Гретель и Гензель» состоится 29 января в 19:00 в кинотеатре VOKA cinema в ТРЦ Dana Mall (ул. П. Мстиславца, 11).

 
 
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С 30 января посетители сети кинотеатров Silver Screen смогут увидеть на большом экране авторскую интерпретацию сказки братьев Гримм неординарным американским...
 
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