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Поляки рассказали, какому числу белорусов в 2019 году выдали вид на жительство

20.01.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Польше на начало этого года проживало 25,6 тысячи белорусов с действительными видами на жительство. Это вторая по численности группа мигрантов в стране после граждан Украины и одна из самых быстрорастущих. Об этом сообщает портал prawo.pl со ссылкой на Управление по делам иностранцев.

Поляки рассказали, какому числу белорусов в 2019 году выдали вид на жительство

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В управлении отмечают, что на начало года в Польше проживало почти 423 тысячи иностранцев с видами на жительство. Половина из них украинцы — 214,7 тысячи человек. На втором месте оказались белорусы — 25,6 тысячи человек. Следом идут граждане Германии (21,3 тысячи человек), России (12,5 тысячи человек), Вьетнама (12,1 тысячи), Индии (9,9 тысячи), Италии (8,5 тысячи), Китая (8,5 тысячи), Великобритании (6,3 тысячи), Испании (5,9 тысячи).

По темпам прироста белорусские мигранты в Польше тоже оказались на втором месте. За прошлый год их численность увеличилось на 5,5 тысячи человек. Первое место заняла Украина (плюс 35,6 тысячи человек), а следом идут Грузия (плюс 2,7 тысячи человек), Индия (1,1 тысячи) и Молдова (1,1 тысячи).

Польша — одна из самых популярных стран для трудовой миграции среди белорусов. При этом местные власти предпринимают меры, которые помогли бы компенсировать нехватку местных специалистов из-за границы, в том числе из Беларуси: например упростили правила трудоустройства для врачей с иностранными дипломами. Ранее польские власти рассказывали, что в стране работает 231 медик из Беларуси.

 
 
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  В Польше на начало этого года проживало 25,6 тысячи белорусов с действительными видами на жительство. Это вторая по численности группа мигрантов в стране после...
 
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