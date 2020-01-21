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В ГАИ прокомментировали резонансный случай смертельного наезда на Р85 «Слоним-Высокое»

21.01.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ГАИ постоянно напоминает о том, что алкоголь и руль несовместимы, а нетрезвые пешеходы представляют угрозу на дороге. Они нередко становятся жертвами дорожных аварий. Одна из таких произошла 19 января в Пружанском районе, в результате которой погиб молодой человек.

В ГАИ прокомментировали резонансный случай смертельного наезда на Р85 «Слоним-Высокое»

По предварительной информации: около трех часов ночи 28-летний житель Барановичей управлял автомобилем «Мерседес». Двигаясь на 39 километре автодороги Р85 «Слоним-Высокое», совершил наезд на сидящего на полосе для движения не обозначенного световозвращающим элементом 21-летнего жителя деревни Дивин Кобринского района. В результате ДТП парень от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Позже было установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Этой жуткой аварии могло и не быть, если бы сельчанин после того, как выпил алкоголь, вызвал бы такси и поехал ночевать домой. Не было бы трагедий сразу для нескольких семей. В одной потеряли сына, возможно внука, племянника, брата. Для друзей этого человека это также невосполнимая утрата. В семье водителя, совершившего наезд, сейчас также тяжелое время. Правовую оценку действиям мужчины дадут следователи, но независимо от нее, человеку придется жить с мыслью, что из-за него оборвалась жизнь совсем еще юного парня.

В ГАИ прокомментировали резонансный случай смертельного наезда на Р85 «Слоним-Высокое»

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и просит сообщать обо всех фактах нахождения на дорогах пьяных людей. Если вы заметили человека с неадекватным поведением на дороге или вблизи проезжей части, сообщите об этом по номеру 102. Этим вы можете спасти ему жизнь, а водителей уберечь от беды.

Уважаемые участники дорожного движения! Всегда помните, что пребывание в состоянии алкогольного опьянения и нахождение на проезжей части в качестве водителя или пешехода недопустимо. Алкоголь нарушает концентрацию внимания, не дает верно оценивать дорожную обстановку, что приводит к ДТП, а каждого из нас кто-то любит и ждет дома живым и невредимым.

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич.

 
 
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  ГАИ постоянно напоминает о том, что алкоголь и руль несовместимы, а нетрезвые пешеходы представляют угрозу на дороге. Они нередко становятся жертвами дорожных...
 
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