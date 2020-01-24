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Низвержение кумиров: действующая чемпионка Australian Open проиграла 15-летней американке
Источник материала: Партизан
Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису 2019 года (Australian Open) японка Наоми Осака потерпела поражение в третьем круге соревнований
В поединке третьего круга Осака уступила представительнице США Кори Гауфф со счетом 3:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.
В следующем круге американка встретится с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и американкой Софией Кенин.
Осака, которая выиграла Australian Open в прошлом году, занимает четвертое место в рейтинге WTA, Гауфф находится на 67-й позиции. Для 15-летней американки турнир в Мельбурне дебютный.
Гауфф - единственная теннисистка в числе 100 лучших в рейтинге WTA, которой младше 18 лет, также она является самой молодой победительницей турнира WTA в истории: в октябре 2019 года американка выиграла соревнование в австрийском Линце.
Напомним, ранее борьбу на турнире завершили именитые американки Серена и Винус Уильямс, а также наши Арина Соболенко и Александра Саснович, причем последние трое проиграли в первом круге.
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Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису 2019 года (Australian Open) японка Наоми Осака потерпела поражение в третьем круге соревнований
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