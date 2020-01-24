Низвержение кумиров: действующая чемпионка Australian Open проиграла 15-летней американке









В поединке третьего круга Осака уступила представительнице США Кори Гауфф со счетом 3:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.





В следующем круге американка встретится с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и американкой Софией Кенин.





Осака, которая выиграла Australian Open в прошлом году, занимает четвертое место в рейтинге WTA, Гауфф находится на 67-й позиции. Для 15-летней американки турнир в Мельбурне дебютный.





Гауфф - единственная теннисистка в числе 100 лучших в рейтинге WTA, которой младше 18 лет, также она является самой молодой победительницей турнира WTA в истории: в октябре 2019 года американка выиграла соревнование в австрийском Линце.









Напомним, ранее борьбу на турнире завершили именитые американки Серена и Винус Уильямс, а также наши Арина Соболенко и Александра Саснович, причем последние трое проиграли в первом круге.











