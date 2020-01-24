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Разработчики струнного транспорта стали хозяевами девятиэтажного бизнес-центра в Минске

24.01.2020 19:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бизнес-центр SV-Plaza на улице Железнодорожной в Минске теперь принадлежит дочерней структуре компании «Струнные технологии», которая развивает проект высокоскоростного «струнного транспорта» инженера Анатолия Юницкого. Новый собственник выселяет ряд нынешних арендаторов из здания, пишет dev.by.


Фото: svplaza.by

Бизнес-центр SV-Plaza находится на Железнодорожной, 33. Это девятиэтажное здание площадью 12,8 тысяч «квадратов». Многим оно может быть известно потому, что раньше там размещался визовый центр Литвы. Бизнес-центр принадлежит ООО «КиннарГрупп». Но недавно учредителем компании-собственника стала компания Global Transport Investments Inc, которая является дочерней фирмой ЗАО «Струнные технологии». Нынешних арендаторов бизнес-центра попросили переехать до 15 марта.

— На правах собственника теперь эта компания решает, как поступать [с бизнес-центром]. Она приняла решение [о расторжении договоров аренды], — уточнили в «КиннарГрупп».

Планируется, что в бизнес-центр переедут Global Transport Investments Inc и ЗАО «Струнные технологии», соответственно. Но в белорусской компании пока отказались от комментариев.

Один из арендаторов офиса в SV-Plaza показал уведомление о досрочном расторжении договора аренды в одностороннем внесудебном порядке. Компании предложили до 15 марта согласовать все условия и подписать соглашение о расторжении.


Фото: dev.by

— Нам сообщили, что собственник сменился и поэтому выселят всех. Срок — 2 месяца. Поэтому сейчас новые офисы ищут все наши соседи. Мы сегодня смотрели новый офис. И агент сказала, что из нашего здания много народу приходит, — рассказал один из арендаторов. Новые офисы уже подыскивают GetYourMap, турфирма «ТурБонжур», кафе «Хлеб соль».​

Что это за компания-собственник?

Global Transport Investments — материнская компания холдинга Sky Way. Владеет белорусской компанией ЗАО «Струнные технологии» (SkyWay Technologies Co). Под брендом SkyWay генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий развивает проект высокоскоростного «струнного транспорта».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По задумке инженера, транспортные модули на стальных колесах должны двигаться по рельсам, протянутым между опорами. Рельса-струна — это пучок предварительно напряженных натяжением стальных проволок, помещенных в заполненный бетоном корпус. Сам транспорт поднят на высоту нескольких метров над землей.

Скорости инженер обещал намного выше, чем в современных поездах, — до 500 км/ч за городом и до 150 км/ч — в его пределах. И хотя в активной фазе проект находится уже более 10 лет, до сих пор нет ни одного коммерческого образца техники. Раньше инженер уже пробовал запустить свои проекты в России и Литве. Однако успехом его инициативы не увенчались, а в Литве против него и вовсе выдвинули подозрения в мошенничестве.

Развивается SkyWay за счет инвестиций, в том числе физических лиц, со всего мира. Инвесторам предлагается стать акционерами головной компании проекта путем покупки доли (инвестиции в private equity) и заработать в будущем на повышении роста стоимости компании. Позже у бывшего сотрудника SkyWay со счета исчезли доли компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Бизнес-центр находится на Железнодорожной, 33. Это девятиэтажное здание площадью 12,8 тысяч «квадратов».
 
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