«Муж говорит: раз я поломала семью, квартира останется ему как пострадавшему». Адвокат отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

То, о чем пишет наша читательница, может случиться с каждой. Вскоре после свадьбы муж начал поднимать на нее руку. Женщина вовремя сбежала от агрессора, но что делать с квартирой? Бывший живет там себе в удовольствие, говорит, что его все устраивает, и отказывается выплачивать половину стоимости жилья. Что делать, расскажет адвокат.

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— После свадьбы мы купили с мужем квартиру, в ней же и жили. Потом он напился и меня ударил. Я сначала простила, потому что думала, что это из-за спиртного случилось. Пожили еще пару месяцев вместе — он меня второй раз ударил, уже когда был трезвым. Я поняла, что дело не в алкоголе, это такой человек. Родители поддержали, сказали, что пока нет детей, надо бежать. Жить с ним дальше я боюсь, потому что когда сказала, что будем разводиться, он меня третий раз пытался побить, но я успела убежать. В квартире у нас две комнаты, одна — проходная. То есть там даже жить как-то отдельно друг от друга невозможно. С тех пор живу у родителей, а он пользуется нашим общим жильем.

По документам он один хозяин квартиры, но я знаю, что по закону половина моя. Он мне выплачивать деньги за мою половину не хочет. К тому же теперь он запил, и поговорить спокойно невозможно вообще. Он несет всякий бред про то, что раз я семью поломала, когда ушла, то квартира остается ему «как пострадавшей стороне».





Если бы так было, я бы эту квартиру уже давно получила. Еще когда он на меня руку первый раз поднял. И ни у кого из моих знакомых такого не было — никто у них в судах не выяснял кто прав, а кто нет. Но пока я с ним вела все эти бессмысленные разговоры, выяснила, что родители ему не помогут, как делали это раньше, и денег не дадут.

У него самого нужной суммы, чтобы мне заплатить, нет и никогда не будет. То есть квартиру надо продавать и делить деньги пополам. Но он ее продавать не хочет, говорит, его все устраивает. Еще бы его сейчас все не устраивало.

Что мне делать? Можно как-то заставить его продать квартиру? Или я могу вместо него это сделать и отдать ему половину денег?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; Телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— Вы правильно понимаете, что имеете право получить долю в спорном имуществе. Разумно и ваше желание получить денежный эквивалент стоимости этой доли. Но путь для достижения этой цели несколько длиннее, чем вы себе представляете. Давайте разбираться.

Следует знать: в соответствии с ч.1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором.

Обратите внимание: по общему правилу, в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

Важно: закон предусматривает исключения из этого правила. Например, иное может быть определено в заключенном супругами брачном договоре. Однако судя по вашему письму, договора нет. Поэтому мы исходим из того, что на вас распространяются общие правила КоБС Республики Беларусь и ваши с супругом доли в квартире равны.

При этом пока ваше право собственности на долю в спорном имуществе является «виртуальным». Так, вы указываете, что право собственности оформлено на вашего супруга, то есть он является единственным собственником квартиры.

А значит, только он может распоряжаться этим имуществом, в том числе продавать его третьим лицам (справедливости ради следует отметить, что подобную сделку он сможет совершить только с вашего согласия). Можете ли вы сами продать спорную квартиру? Это возможно только в том случае, если супруг подпишет доверенность, в которой будет указано, что он уполномочил вас заниматься этим делом.

Но об этом речи не идет, поскольку супруг, с ваших слов, вовсе не согласен продавать жилье. При таких обстоятельствах самостоятельно совершить сделку купли-продажи квартиры вам однозначно не удастся.

Также вам следует знать, что в ваших обстоятельствах закон не предоставляет возможности заставить супруга продать квартиру. Он собственник, а потому самостоятельно принимает решение о том, как распоряжаться своим имуществом. Причем не имеет значения, является он собственником всей квартиры или только ее части.

Для разрешения сложившейся спорной ситуации я рекомендую вам действовать следующим образом.

Шаг первый: разделить спорное жилое помещение и официально стать собственником доли в нем.

Согласно действующему законодательству, сделать это можно в судебном или внесудебном порядке. Однако из вашего письма ясно, что титульный собственник имущества не намерен решать этот вопрос мирным путем. Следовательно, единственная возможность отстоять свои имущественные права — это обращение в суд.

Важно: делить квартиру можно по долям (по общему правилу, в этом случае за каждым из супругов признается право на ½ доли) или же по комнатам (в этом случае за каждым из супругов закрепляются конкретные комнаты, а подсобные помещения квартиры остаются в общей собственности).

Обратите особое внимание: в вашем случае раздел квартиры в натуре (по комнатам) невозможен, поскольку комнаты не изолированы.

Вывод: вам нужно обратиться в суд с иском о разделе совместно нажитого в период брака имущества — квартиры, и просить признать за вами право собственности на ½ доли этого жилого помещения.

Шаг второй: после получения вступившего в законную силу решения суда вам нужно зарегистрировать свое право на долю в квартире в территориальном подразделении агентства по государственной регистрации и земельному кадастру.

Шаг третий: продать свою долю в квартире.

Обратите особое внимание: продавать долю вам нужно с обязательным соблюдением преимущественного права вашего супруга на покупку доли.

На заметку: в соответствии с п. 1 ст.253 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), по общему правилу, при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.

Поэтому продавец доли обязан известить по общему правилу — в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Только если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве общей собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего имущества — в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу (п. 2 ст.253 ГК Республики Беларусь).

Следует знать: при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п. 3 ст.253 ГК Республики Беларусь).

Отмечу, что вопросы соблюдения права преимущественной покупки доли уже рассматривались ранее в колонке: «В завещанной мне квартире после смерти мамы живет пьяница. Адвокат комментируют сложную ситуацию» .

Есть и другие подводные камни и особенности, с которыми вы можете столкнуться при продаже своей доли в спорной квартире. Однако чтобы в полном объеме проконсультировать вас по этому вопросу, информации, изложенной в обращении, недостаточно.

Мой личный совет: как показывает моя личная адвокатская практика, разрешить сложившуюся спорную ситуацию с максимальным соблюдением ваших интересов, действительно можно, только прекратив долевую собственность с супругом. Получив деньги от продажи своей доли в квартире, вы сможете распоряжаться ими так, как посчитаете необходимым, в том числе — задуматься о покупке собственного жилья, которое сможете полноценно использовать. При этом вы сможете избежать ненужных конфликтов с супругом, поскольку вопрос об имущественных правах на квартиру будет окончательно и бесповоротно разрешен между вами.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.