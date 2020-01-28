Московские архитекторы сделали офис в стиле 60-х. Там есть даже настенный ковер в виде Чебурашки

Источник материала: Tut.by

Российская архитектурная студия Dvekati разработала дизайн офиса для московского пиар-агентства Rupor в стиле советского модернизма 60-х годов, и это получилось очень интересно. Подробности рассказывает журнал Deezen .





Помещение занимает всего 45 квадратных метров и находится в московском доме в стиле конструктивизма, построенном в 1927 году. У студии Dvekati была задача за два месяца сделать функциональный и оригинальный офис для 6−8 сотрудников.





Пространство разделили на три функциональные зоны: рабочее пространство, конференц-зона и кухня.





При создании интерьера студия вдохновилась ​​модернистскими офисными интерьерами советских исследовательских институтов 1960-х годов, в которых был сделан упор на функциональность и четкость линий.

— В СССР был собственный модерн середины века, развивавшийся наряду с всемирным. Его проявления можно было видеть в тысячах исследовательских институтов, где работало множество ученых и инженеров, — говорят в студии.









Некоторые предметы в офисе — из того самого времени. Например, к потолку подвешена латвийская лампа 1970-х годов из оранжевых и белых колец.

Ее дополняет набор желтых стульев Panton от Vitra, которые были первоначально разработаны в 1960 году. Тут также есть старый торшер из Эстонии и новые предметы вроде стола IKEA.

















Еще два интересных акцента офиса — маленькая полностью красная кухня и ковер на стене в виде Чебурашки.







