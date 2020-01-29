Кризис доходов отбросил россиян в 2007 год

Источник материала: Ежедневник





Пока Росстат рапортует об устойчивом росте средних зарплат, в пересчете на доллары покупательная способность российского населения остается на уровнях 13-летней давности.

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2019 года расходы российских компаний и учреждений на оплату труда персонала выросли на 6,8% - 24,3 до 26,1 триллиона рублей, пишет finanz.ru .

В реальном выражении - с учетом инфляции - рост почти был вдвое скромнее, а общий фонд оплаты труда в экономике только сейчас вернулся к уровням 2013 года, отмечает в обзоре Райффайзенбанк.

С точки зрения покупательной способности работающего населения последние 8 лет оказались для экономики потерянными: с учетом взлетов падений уровень расходов на оплату труда колебался примерно вокруг одного значения - 32,5 трлн рублей в год.

Если же фонд оплаты труда считать в долларах, то его текущий объем - около 540 млрд долларов в год - по-прежнему почти на 30% ниже докризисного. Более того, в пересчете на твердую валюту зарплаты соответствуют уровню 2007 года.

Именно это является причиной падения безработицы до исторических минимумов (4,5% на 2019 год), пишет аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: высокая занятость сопровождается низкими зарплатами, что в результате дает существенную экономию на оплату труда компаний.

Речь может идти об увеличении числа людей, работающих неполный рабочий день и/или находящихся в неоплачиваемом отпуске. «Так или иначе, налицо явное отсутствие устойчивого роста совокупных расходов на оплату труда (в реальном выражении), в условиях чего снижать количество персонала нет смысла», - констатирует Мурашов.

По данным Росстата, за январь-октябрь средняя зарплата в России составила 46112 рублей. В среднем каждый работающий получил прибавку в 3769 рублей за последние 12 месяцев. Две трети этого прироста сгорели в инфляции, и в реальном выражении зарплаты увеличились лишь на 2,5%.

Впрочем, подавляющее большинство населения России работает за существенно меньшие деньги, чем средний показатель официальной статистики, Согласно самому Росстату, на начало 2019 года лишь 11,9% граждан РФ имели ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей.

Более половины - 55,2% - жили на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц. 37% получали меньше 19 тысяч рублей, каждый четвертый - 23,2% - имел месячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.