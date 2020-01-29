ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кризис доходов отбросил россиян в 2007 год

29.01.2020 13:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Кризис доходов отбросил россиян в 2007 год

Пока Росстат рапортует об устойчивом росте средних зарплат, в пересчете на доллары покупательная способность российского населения остается на уровнях 13-летней давности.

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2019 года расходы российских компаний и учреждений на оплату труда персонала выросли на 6,8% - 24,3 до 26,1 триллиона рублей, пишет finanz.ru.

В реальном выражении - с учетом инфляции - рост почти был вдвое скромнее, а общий фонд оплаты труда в экономике только сейчас вернулся к уровням 2013 года, отмечает в обзоре Райффайзенбанк.

С точки зрения покупательной способности работающего населения последние 8 лет оказались для экономики потерянными: с учетом взлетов падений уровень расходов на оплату труда колебался примерно вокруг одного значения - 32,5 трлн рублей в год.

Если же фонд оплаты труда считать в долларах, то его текущий объем - около 540 млрд долларов в год - по-прежнему почти на 30% ниже докризисного. Более того, в пересчете на твердую валюту зарплаты соответствуют уровню 2007 года.

Именно это является причиной падения безработицы до исторических минимумов (4,5% на 2019 год), пишет аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: высокая занятость сопровождается низкими зарплатами, что в результате дает существенную экономию на оплату труда компаний.

Речь может идти об увеличении числа людей, работающих неполный рабочий день и/или находящихся в неоплачиваемом отпуске. «Так или иначе, налицо явное отсутствие устойчивого роста совокупных расходов на оплату труда (в реальном выражении), в условиях чего снижать количество персонала нет смысла», - констатирует Мурашов.

По данным Росстата, за январь-октябрь средняя зарплата в России составила 46112 рублей. В среднем каждый работающий получил прибавку в 3769 рублей за последние 12 месяцев. Две трети этого прироста сгорели в инфляции, и в реальном выражении зарплаты увеличились лишь на 2,5%.

Впрочем, подавляющее большинство населения России работает за существенно меньшие деньги, чем средний показатель официальной статистики, Согласно самому Росстату, на начало 2019 года лишь 11,9% граждан РФ имели ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей.

Более половины - 55,2% - жили на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц. 37% получали меньше 19 тысяч рублей, каждый четвертый - 23,2% - имел месячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока Росстат рапортует об устойчивом росте средних зарплат, в пересчете на доллары покупательная способность российского населения остается на уровнях 13-летней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реальный «Волк с Уолл-стрит» подал в суд на авторов фильма: требует $300 миллионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика