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БГУ в мировом рейтинге вузов Webometrics стремительно падает, БНТУ – растет

30.01.2020 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

БГУ в мировом рейтинге вузов Webometrics стремительно падает, БНТУ – растет

За полгода Топ-5 белорусских вузов в рейтинге университетов Webometrics остался неизменным, но самый качественный рост показал БНТУ, а БГУ – самое качественное падение.

Мировой рейтинг университетов Webometrics обновил данные за полгода. Топ-5 белорусских вузов в рейтинге остался неизменным. При этом БГУ за 6 месяцев потерял 60 строчек, а позиции БНТУ укрепились на 179 строчек.

Как сообщает Министерство образования, пятерка лидеров по стране выглядит так:

  1. Белорусский государственный университет (763);
  2.  Белорусский национальный технический университет (2536);
  3. Гродненский государственный университет им. Я.Купалы (3326);
  4.  БГУИР (3719);
  5.  Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (3758).

В то время как позиции четырех белорусских вузов в рейтинге растут, динамика рейтинга БГУ вызывает настороженность.

В июле прошлого года лидер белорусских вузов БГУ занимал 703 строчку. Второе место удерживал Белорусский национальный технический университет (2661), третья строчка была у Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (3373). БГУИР находился на 3804 месте, а замыкал пятерку отечественных вузов Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (3848).

В 2018 году Белорусский государстенный университет впервые вошел в топ-500 Мирового вебометрического рейтинга университетов Webometrics Ranking of World Universities, заняв 487 место. Таким образом с 2018 по 2020 год рейтинг БГУ в Webometrics упал на 276 строчек, пишет Thinktanks.by.

 
 
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За полгода Топ-5 белорусских вузов в рейтинге университетов Webometrics остался неизменным, но самый качественный рост показал БНТУ, а БГУ – самое качественное падение.
 
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