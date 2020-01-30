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БГУ в мировом рейтинге вузов Webometrics стремительно падает, БНТУ – растет
30.01.2020 09:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
За полгода Топ-5 белорусских вузов в рейтинге университетов Webometrics остался неизменным, но самый качественный рост показал БНТУ, а БГУ – самое качественное падение.
Мировой рейтинг университетов Webometrics обновил данные за полгода. Топ-5 белорусских вузов в рейтинге остался неизменным. При этом БГУ за 6 месяцев потерял 60 строчек, а позиции БНТУ укрепились на 179 строчек.
Как сообщает Министерство образования, пятерка лидеров по стране выглядит так:
В то время как позиции четырех белорусских вузов в рейтинге растут, динамика рейтинга БГУ вызывает настороженность.
В июле прошлого года лидер белорусских вузов БГУ занимал 703 строчку. Второе место удерживал Белорусский национальный технический университет (2661), третья строчка была у Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (3373). БГУИР находился на 3804 месте, а замыкал пятерку отечественных вузов Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (3848).
В 2018 году Белорусский государстенный университет впервые вошел в топ-500 Мирового вебометрического рейтинга университетов Webometrics Ranking of World Universities, заняв 487 место. Таким образом с 2018 по 2020 год рейтинг БГУ в Webometrics упал на 276 строчек, пишет
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За полгода Топ-5 белорусских вузов в рейтинге университетов Webometrics остался неизменным, но самый качественный рост показал БНТУ, а БГУ – самое качественное падение.
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