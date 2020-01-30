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В эфире "Телеприемной" обсудят актуальные вопросы ЖКХ
30.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Прямой эфир состоится сегодня, 30 января 2020 года в 19:15
Гости программы:
Геннадий Степанович КАМЕНЕЦ – первый заместитель генерального директора БОУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА”
Андрей Геннадьевич ГАШЕВ – заместитель генерального директора БОУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА”
Звоните в студию во время прямого эфира по номеру 8 (0162) 21-55-65, так же свой вопрос (в т.ч. аудио/видео) вы можете отправить на номер телеприемной Viber: +375 29 847-44-44 или
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Прямой эфир состоится сегодня, 30 января 2020 года в 19:15 Гости программы: Геннадий Степанович КАМЕНЕЦ – первый заместитель генерального директора...
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