Источник материала: Пинский Вестник

Прямой эфир состоится сегодня, 30 января 2020 года в 19:15





Гости программы:



Геннадий Степанович КАМЕНЕЦ – первый заместитель генерального директора БОУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА”







Андрей Геннадьевич ГАШЕВ – заместитель генерального директора БОУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА”





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