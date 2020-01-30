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В эфире "Телеприемной" обсудят актуальные вопросы ЖКХ

30.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Прямой эфир состоится сегодня, 30 января 2020 года в 19:15


Гости программы:

Геннадий Степанович КАМЕНЕЦ – первый заместитель генерального директора БОУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА”


Андрей Геннадьевич ГАШЕВ – заместитель генерального директора БОУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА”


Звоните в студию во время прямого эфира по номеру 8 (0162) 21-55-65, так же свой вопрос (в т.ч. аудио/видео) вы можете отправить на номер телеприемной Viber: +375 29 847-44-44 или задайте свой вопрос прямо сейчас

 
 
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Прямой эфир состоится сегодня, 30 января 2020 года в 19:15 Гости программы: Геннадий Степанович КАМЕНЕЦ – первый заместитель генерального директора...
 
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