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Лучшие сервисы Bosch побывали в Карлсруэ

30.01.2020 15:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лучшие Бош Авто Сервисы по обороту запчастей Bosch за 2019 год получили уникальную возможность посетить центр разработки и испытаний фрикционных материалов в г. Карлсруэ и лично познакомиться с процессом изготовления составов для колодок. Компания Bosch организовала поездку для участников сети Бош Авто Сервис из России, Украины и Беларуси.

В рамках визита участники прослушали тренинг по тормозным системам Bosch и посетили центральный логистический комплекс по запасным частям в Карлсруэ. Рабочий ход поездки был разбавлен небольшой культурной программой — участники отправились на познавательные экскурсии в окрестностях Карлсруэ, где увидели ряд местных достопримечательностей: рождественский рынок, средневековую ярмарку в г. Дурлах и одну из старейших местных пивоварен Hoepfner. Отдельное место в программе поездки занимал музей автомобилей и техники в Зинсхайме, известный на всю Германию. Примечательно, что среди множества экспонатов отдельное место на выставке посвящено компании Bosch.

О лаборатории фрикционных материалов Bosch в Карлсруэ

Лаборатория тормозных систем Bosch расположена в Германии в г. Карлсруэ и является штаб-квартирой всей международной сети собственных центров разработки и испытаний фрикционных материалов. На базе многолетнего опыта компании и самого современного оборудования для создания тестовых образцов и проведения различного вида испытаний здесь разрабатываются новые формулы составов фрикционных смесей для рынка Европы и производства колодок на ведущем собственном предприятии в Китае в г. Нанкин. С развитием технологий и сочетанием новых материалов инженеры Bosch добиваются прогресса в совершенствовании уже существующего ассортимента под различные законодательные требования разных стран и создании новых, в том числе инновационных составов. Например, известно, что большая часть выбросов твердых частиц приходится на износ дорожного покрытия, шин, тормозных дисков и колодок, а не на сжигание топлива. Поэтому в 2014 году Bosch создал первый в мире не содержащий меди безасбестовый органический фрикционный материал, представленный на выставке Автомеханика-2014 во Франкфурте-на-Майне. Данная разработка позволила значительно повысить экологичность и уменьшить количество вредных выбросов от тормозной системы.

О тормозных системах Bosch

Компания Bosch всегда являлась одним из ведущих производителей компонентов и систем тормозов, отличаясь от других прежде всего инновационными разработками компонентов и технологий. Так, вакуумный усилитель тормозного привода стал неотъемлемой частью тормозных систем c 1927 года. Инновационными разработками Bosch также стали различные типы тормозных суппортов и электронных систем. Самые знаменитые из них это, конечно, ABS и ESP®, ставшие обязательными для новых автомобилей 21-го века. Другими примерами инноваций компании могут служить: электромеханический усилитель тормозов iBooster для электро- и гибридных автомобилей, высокоуглеродистый сплав тормозных дисков, тормозные диски iDisc с карбид-вольфрамовым покрытием, тормозные жидкости нового поколения ENV. Все ведущие мировые автопроизводители выбирают компоненты и системы Bosch для первичной комплектации автомобилей на конвейере.

Посещение лаборатории тормозных систем Bosch представителями сети Бош Авто Сервис позволило повысить их квалификацию и осведомленность о продукции Bosch. Специалисты станций своими глазами убедились, насколько тщательно подбираются лучшие материалы для компонентов тормозных систем Bosch, как они тестируются на многочисленном оборудовании и проходят испытания на динамометрических стендах.

 
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Лучшие Бош Авто Сервисы по обороту запчастей Bosch за 2019 год получили уникальную возможность посетить центр разработки и испытаний фрикционных материалов в г....
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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