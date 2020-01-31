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Беларусь назвали основным каналом поступления «санкционки» в Россию
31.01.2020 09:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: Naviny.by
Большая часть санкционной продукции поступает в Россию с территории Беларуси, заявил глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.
«Основная проблема здесь в том, что наши парнеты по единому экономическому союзу не присоединились к нашим ответным санкциям. Основная часть "санкционки" идет в основном на беларусском направлении», — ответил Булавин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, пишет
Он добавил, что в основном «санкционку» ввозит бизнес, и пора принимать меры по привлечению таких поставщиков к ответственности.
Булавин также рассказал, что в последние годы количество такой ввозимой продукции снижается. Пик, 9 тыс. тонн, был в 2017 году. А в 2019-м было выявлено 4 тыс. тонн «санкционки».
Сейчас у Федеральной таможенной службы РФ действует 35 мобильных групп — большинство возле границ Беларуси и Казахстана, но есть и на границах Грузии и Азербайджана. Всего за прошлый год они выявили 105 тыс. тонн запрещенных к ввозу товаров.
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Большая часть санкционной продукции поступает в Россию с территории Беларуси, заявил глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.
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