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Игорь Крутой назвал участника «Евровидения-2020» от России
Источник материала: Партизан
Представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году может певец Александр Панайотов. Об этом в ходе беседы с
По его словам, решение относительно участия певца в конкурсе руководство «Первого канала» приняло окончательно на 90%. Ранее желание представлять Россию выразила Ольга Бузова.
«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердам. В прошлом году победу одержал голландский певец Дункан Лоуренс, второе место досталось представителю Италии Алессандро Махмуду, а третье — российскому исполнителю Сергею Лазареву.
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Представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году может певец Александр Панайотов. Об этом в ходе беседы с РИА Новости рассказал 31...
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