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Сладкому — бой?

05.02.2020 09:58 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Почему наша «кондитерка» по-прежнему выпускает до приторности сладкое печенье, хотя давно уже идет речь о необходимости снижения сахара в подобных изделиях?
Инна ЖУК, аг.Пелище
Елена МОРГУНОВА, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов Научно-практического центра по продовольствию Национальной Академии наук:
– По данным Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси лишний вес имеют больше 43% мужчин старше 20 лет и 30% женщин этого же возраста. Ожирение есть у 18% мужчин и 27% женщин. Проблемы с весом отмечены также у 15% детей. Но только ли в печенье дело?
Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье нации. Правильное, полноценное питание на 60% является залогом дальнейшего успешного функционирования организма. Но на столах наших современников все больше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, свободных сахаров, солей. И остро ощущается недостаток фруктов, овощей, клетчатки (например, цельных злаков).
Что касается печенья, отечественная кондитерская промышленность выпускает широкий перечень их наименований и видов – на любой вкус. И далеко не всю продукцию можно характеризовать, как «приторно сладкую». В свободной продаже доступны кондитерские изделия с пониженным содержанием сахара (например, растворимое печенье «Зайка-зазнайка»), с добавлением злаковых культур, с использованием сахарозаменителей. Пользуются спросом другие кондитерские изделия: жевательный витаминизированный мармелад, шоколад и шоколадные конфеты, обогащенные белком, кальцием, витамином D, фруктовые батончики, батончики-мюсли и т. д.
Любая кондитерская продукция выпускается на основе разработанных и утвержденных рецептур (некоторые – десятилетиями). И любое изменение действующей рецептуры без объективных оснований (даже если речь идет о минимальном снижении сахара) подразумевает, что технологически это будет уже другое печенье. При существующем широчайшем ассортименте кондитерской продукции, включая печенье и сладости с пониженным количеством сахара, нет необходимости изменять рецептуры давно известных и любимых покупателями пищевых продуктов.
ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем, что совместно с порталом 24health.by, созданным под эгидой Министерства здравоохранения Республики Беларусь, редакция «НК» начала специальный проект. Суть его в том, что любой из наших читателей может задать свои вопросы о здоровье. Ответят на них лучшие врачи страны, настоящие эксперты в своей области, с которыми сотрудничают наши партнеры. Помните только, что «заочно», не видя пациента, врач не может поставить диагноз. Присылать вопросы можно на адреса редакции – обычный и электронный (nk@kamenec.by).

 
 
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