Светлана Алексиевич: Путин и Лукашенко стали заложниками своих идей

Deutsche Welle заявила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Об этом в интервьюзаявила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.





- Говоря о правителях сегодняшних, как вы думаете, что сейчас на уме у Путина?





- Мне кажется, Путин, как и Лукашенко, - уже заложник самого себя, каких-то своих идей. Ведь "соскочить" просто так не получится. Диктаторские режимы жестоки и по отношению к самим этим диктаторам. У них нет человеческой жизни! Мне, помню, хотелось понять, кто же такой был Ленин. И я читала воспоминания о Ленине разных людей, томик какой-то мне в руки попался. Как-то ночевал он у рабочего, и этот рабочий ночью проснулся, когда услышал, что по комнате, где ночевал Ленин, кто-то ходит. Рабочий пошел туда и увидел Ленина, который лазил по книжным полкам. Ленин обернулся и сказал: "А я ведь всего этого не прочел!" Такое человеческое сожаление, что, мол, жизнь прошла мимо него. Он же стал заложником своих параноических идей.





- Наверное, культурный слой слезает и с диктаторов. Ленин жалел о непрочитанных книгах, а о чем, как вы думаете, будут жалеть Путин и Лукашенко?





- Они будут жалеть о том, что монархии нет, что они не способны передать власть по наследству. А им бы этого очень хотелось, поскольку они устали играть уже даже в эту примитивную демократию, в которую никто уже не верит, конечно, но приходится соблюдать правила игры. Конечно, по-человечески жаль людей, которые как бы прожили не свою жизнь. Это самое главное, о чем люди будут жалеть из-под крышки гроба, - о том, что прожили не свою жизнь. Ну, деньги. Ну, миллиарды, квартиры, дворцы... Но это же не делает нас счастливее и радостнее! Мужчины вечно меряются своими достоинствами. Но когда люди уже находятся на большой высоте, они лучше понимают цену всему этому. Они понимают, что друзей нет, а из настоящего - только враги.





- Как быть молодым людям? За кем будущее?





- Человечество меняется. Я недавно была в Лондоне, познакомилась там с молодыми людьми - экоактивистами. Так вот один молодой человек готов защищать права пингвинов, но не готов защищать права человека! Он каждый год куда-то ездит бороться за права каких-то птиц! Эти люди живут уже не на Земле, а в Космосе. Человечество перемещается из плоскости истории в Космос. Меня не покидает ощущение другого времени, другого поколения, другой эстетики. То, что для нас имело какое-то значение, для них уже не так важно. Для них важнее глобальный мир и глобальные проблемы. Поколение, выросшее, читая "Гарри Поттера", иначе понимает вопросы добра и зла. Будущее - за поколением Греты, за их идеями, страхами, привязанностями.











