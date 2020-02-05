ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Алексиевич: Путин и Лукашенко стали заложниками своих идей

05.02.2020 09:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Будущее принадлежит совершенно другим людям.

Светлана Алексиевич: Путин и Лукашенко стали заложниками своих идей
Об этом в интервью Deutsche Welle заявила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

- Говоря о правителях сегодняшних, как вы думаете, что сейчас на уме у Путина?

- Мне кажется, Путин, как и Лукашенко, - уже заложник самого себя, каких-то своих идей. Ведь "соскочить" просто так не получится. Диктаторские режимы жестоки и по отношению к самим этим диктаторам. У них нет человеческой жизни! Мне, помню, хотелось понять, кто же такой был Ленин. И я читала воспоминания о Ленине разных людей, томик какой-то мне в руки попался. Как-то ночевал он у рабочего, и этот рабочий ночью проснулся, когда услышал, что по комнате, где ночевал Ленин, кто-то ходит. Рабочий пошел туда и увидел Ленина, который лазил по книжным полкам. Ленин обернулся и сказал: "А я ведь всего этого не прочел!" Такое человеческое сожаление, что, мол, жизнь прошла мимо него. Он же стал заложником своих параноических идей.

- Наверное, культурный слой слезает и с диктаторов. Ленин жалел о непрочитанных книгах, а о чем, как вы думаете, будут жалеть Путин и Лукашенко?

- Они будут жалеть о том, что монархии нет, что они не способны передать власть по наследству. А им бы этого очень хотелось, поскольку они устали играть уже даже в эту примитивную демократию, в которую никто уже не верит, конечно, но приходится соблюдать правила игры. Конечно, по-человечески жаль людей, которые как бы прожили не свою жизнь. Это самое главное, о чем люди будут жалеть из-под крышки гроба, - о том, что прожили не свою жизнь. Ну, деньги. Ну, миллиарды, квартиры, дворцы... Но это же не делает нас счастливее и радостнее! Мужчины вечно меряются своими достоинствами. Но когда люди уже находятся на большой высоте, они лучше понимают цену всему этому. Они понимают, что друзей нет, а из настоящего - только враги.

- Как быть молодым людям? За кем будущее?

- Человечество меняется. Я недавно была в Лондоне, познакомилась там с молодыми людьми - экоактивистами. Так вот один молодой человек готов защищать права пингвинов, но не готов защищать права человека! Он каждый год куда-то ездит бороться за права каких-то птиц! Эти люди живут уже не на Земле, а в Космосе. Человечество перемещается из плоскости истории в Космос. Меня не покидает ощущение другого времени, другого поколения, другой эстетики. То, что для нас имело какое-то значение, для них уже не так важно. Для них важнее глобальный мир и глобальные проблемы. Поколение, выросшее, читая "Гарри Поттера", иначе понимает вопросы добра и зла. Будущее - за поколением Греты, за их идеями, страхами, привязанностями.


 
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси 7 февраля встретится с президентом России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика