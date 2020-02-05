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В Речицком районе пассажир ночью напал на таксиста

05.02.2020 18:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Речицком районе пассажир ночью напал на таксиста
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел ночью 5 февраля в Речицком районе. К таксисту подошел 46-летний мужчина и попросил отвезти его в деревню. Он предупредил водителя, что денег у него нет, но обещал взять средства у матери в пункте назначения.

В Речицком районе пассажир ночью напал на таксиста Таксист угрожал клиенту ножом и требовал денег

Однако в пути пассажир то и дело просил водителя изменить маршрут. А спустя некоторое время во время остановки шофер почувствовал предмет около своей шеи. Водитель отбился, оперативно выхватил ключ из замка зажигания, выбежал на улицу и позвонил в милицию. После этого нападавший скрылся.

Спустя короткое время сыщикам удалось обнаружить подозреваемого, сообщают представители ОИОС УВД Гомельского облисполкома. Он задержан. Следователями будет дана правовая оценка его действиям.

 
 
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Инцидент произошел около 3 часов ночи 5 февраля.
 
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