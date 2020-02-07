«Подам апелляцию». Парень, который судился из-за пенсии по инвалидности с соцзащитой, проиграл

Источник материала: Tut.by

Минчанин Денис Юрков, которому 12 лет назад дали третью пожизненную группу инвалидности, подал жалобу в суд на комитет по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома. Причина — соцзащита не предупредила его о том, что он уже 10 лет имеет право на получение трудовой пенсии по инвалидности вместо социальной, которая значительно больше. В комитете сказали, что предупреждать они по закону не обязаны, если их об этом не спросили. Суд стал на сторону соцзащиты.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Какие вопросы у Дениса Юркова к соцслужбам?

Напомним, Денис Юрков — это тот самый дворник из Минска, который осенью не просто убирает листья, а еще и выкладывает из них забавные картинки. Сейчас ему 31 год. 10 с лишним лет назад парню назначили социальную пенсию по инвалидности. На тот момент он уже больше месяца работал в ОАО «Белэнергоремналадка».

Летом прошлого года Денис узнал, что как работающий инвалид он уже давно имеет право получать не социальную пенсию на трудовую по инвалидности, которая значительно больше.

Как выяснилось, социальная пенсия положена неработающим инвалидам. Но если человек с инвалидностью по общему заболеванию работает и у него до 23 лет есть стаж от 1 года или до 15 лет у тех, кому больше 61, он может получать трудовую пенсию.

— С августа прошлого года вместо 173 рублей я получаю 214. То есть разница 41 рубль. Это немало. И я уже 10 лет мог получать больше, — говорит парень.

У парня возник вопрос, почему в органах соцзащиты его раньше никто не предупредил о такой возможности. По его подсчетам, за 10 лет он потерял около 1000 долларов. Он написал обращение в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. В нем он интересовался, кто должен был поставить его в известность, что он имел право перейти с социальной пенсии на трудовую, а также просил сделать перерасчет и выплатить ему причитающуюся, но недополученную сумму с 2008 по 2019 год.

Однако ему ответили, что перевод с социальной на трудовую пенсию делается по заявлению инвалида. Раньше Денис с таким вопросом к ним не обращался, поэтому оснований для назначения трудовой пенсии не было. А как только парень написал заявление, перевод сразу сделали. Также Денису пояснили, что согласно статье 90 закона «О пенсионном обеспечении» вернуть человеку могут только начисленные, но не выплаченные вовремя деньги, и не за весь период, а только за последние 3 года. Но поскольку оснований для назначения трудовой пенсии не было, деньги ему не начислялись, а значит, разницу за 10 лет между социальной и трудовой пенсиями ему выплатить не могут. То же ответили и в Минтруда.

Тогда Денис обратился в суд. Он просил «признать действия органов соцзащиты по непризнанию своей обязанности информирования граждан неправомерными, ущемляющими его права гражданина». Также он хочет, чтоб его жалобу признали обоснованной и вынести решение об устранении допущенного нарушения.

Какое решение принял суд?

Суд решил отказать парню в удовлетворении жалобы на действия комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, сославшись на закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» и Гражданский процессуальный кодекс. Там написано, что «письменные обращения считаются рассмотренными по существу, если рассмотрены все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и законных интересов заявителей и им направлены письменные ответы». Требования к письменному ответу были соблюдены. То есть комитет ничего не нарушил и ответил в соответствии со всеми правилами.

Денис не удовлетворен таким решением. Он намерен подать апелляционную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Минского городского суда. А так же он хочет обратиться в Управление по труду, занятости и социальной защите населения за перерасчетом его пенсии за 11 лет, которые он проработал, и выплатой разницы в суммах социальной и трудовой по инвалидности.

Также Денис инициировал создание петиции в интернете, где он и подписавшиеся, а их уже 205 человек, просят внести в закон «О пенсионном обеспечении» поправки. В частности, они хотят, чтобы органы по труду, занятости и социальной защите обязали уведомлять инвалидов о том, что у них есть возможность или может возникнуть перейти с социальной пенсии на трудовую.

После окончания сбора подписей петиция отправится в Министерство труда и социальной защиты.