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«Отучился в Вильнюсе на юриста, потом ушел в медицину - работаю на скорой». Крутой поворот в карьере

09.02.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вадиму из Гродно 27 лет, после школы он поступил в ЕГУ, где изучал международное право. Но юристом так и не стал. FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать истории читателей, которые пришли на конкурс «Крутой поворот в карьере». Напомним, победитель конкурса станет известен 20 февраля, а 17 февраля начнется голосование за лучшую историю.

«Одновременно поступал в БГУ и ЕГУ. И поступил»


​ Фото автора конкурсной истории

— Будучи школьником, я проявлял малый интерес к учебе в целом и ряду естественных наук в частности. Моими любимыми уроками, были физкультура, изобразительное искусство, литература, английский язык. Хотя даже эти, казалось бы, любимые уроки, я умудрялся регулярно прогуливать. В совокупности, я был нестарательным учеником со средними оценками, совсем в двоечники не попал, хоть и был близок.

Под конец школы я задумался о поступлении в университет, но учитывая тот факт, что многие предметы мне были абсолютно незнакомы, то рассчитывал, в основном, на сугубо гуманитарную специальность. Я сдал ЦТ, подал документы в Белорусский государственный университет на переводчика и был удачно принят. Параллельно сдавал усовершенствованный речевой тест (УРТ) по английскому языку, писал эссе, и проходил собеседования для поступления в Европейский гуманитарный университет, который в Вильнюсе, на факультет Международного права, и тоже был принят.

Когда вступительная компания была закончена, передо мной встал выбор, куда же отправиться учиться: в Минск или Вильнюс. Выбор пал на ЕГУ и таким образом в 17 лет я стал студентом факультета международного права.

Положа руку на сердце, могу сказать, что учеба была мне не очень интересна. Конечно, были какие-то предметы, которые западали в душу, но, в общем и целом, право — это не мое. В последующем, я убедился, что быть хорошим юристом, как, наверное, и любым другим специалистом, можно только, если ты любишь свое дело и постоянно интересуешься им. Я же не любил юриспруденцию и, что более печально, не интересовался ей.

Во время студенчества, я подрабатывал на стройках, получая копейки, и других предприятиях с очень сомнительной оплатой труда, но главным источником моего заработка была, как ни странно, лень. Правда, лень окружающих. Учеба в моем университете была во многом построена на самостоятельной работе и регулярном написании письменных работ — эссе, рефераты, рецензии, аннотации, курсовые, дипломные работы. Некоторые студенты ленились это делать, а может, находили дела важнее, и предлагали за вознаграждение сделать это за них. Так я стал писать разные работы для студентов.


​ Фото автора конкурсной истории

Все уже опубликованные истории конкурса «Крутой поворот в карьере» можно найти здесь

Так постепенно подходила к концу учеба, в итоге которой я закончил бакалавриат и получил диплом. Будущее принимало неопределенные очертания, основной моей деятельностью были размышления над продолжением учебы в магистратуре по праву. Как итог, принял волевое решение и уехал в Минск, чтобы найти работу и продолжать думать над дальнейшими планами. Будучи в столице страны, я посещал в день по 3−4 собеседования в поисках работы. Где-то я не устраивал работодателя, где-то наоборот. Анализируя свои шансы и перспективы, впадал в уныние, поскольку профессия моя мне не нравилась, с трудоустройством были трудности, с финансами, соответственно, тоже.

«В 22 года я снова засел за школьные учебники, чтобы поступить в медуниверситет»

В это время меня начала посещать мысль о смене рода деятельности. Я уехал обратно в родной город Гродно, где жили мои родители. Возможно, в напряженные моменты жизни, действительно просыпается внутренний голос или же это были какие-то забытые со школьных времен, мечты, но так или иначе, я решил связать свою жизнь с медициной и стать врачом, что действительно было моей мечтой в детстве. Решение далось крайне непросто, и не только потому, что с биологией и химией я не просто был «на вы», а даже здороваться стеснялся, но еще и потому, что, будучи докторами, мои родители обрисовали мне процесс учебы, трудности и перспективы. Однако гены взяли верх над благоразумием, а желание работать с любовью к своему делу над прагматичностью. Огромную благодарность каждый раз чувствую и стараюсь выразить своим родителям, брату и близким, которые поддержали меня в моем решении и помогли финансами как во время подготовки, так и в последующие годы.

Так, я в 22 года снова взялся за учебники старших классов школы, которые удалось взять у знакомой, работающей библиотекарем в школе. Довольно скоро я осознал, что без посторонней помощи, справиться невозможно и начал ходить к репетиторам. Оплачивать репетиторов и жизнь как-то нужно было, и мне повезло устроиться помощником в один из отделов Гродненского государственного медицинского университета. В мои обязанности входило выполнение разного рода мелких поручений, какие-то организационные вопросы, доставка корреспонденции или юридической документации. Зарабатывал я примерно 3 000 000 рублей по состоянию на 2013 год. За время подготовки мне повезло встретить девушку, которая уже оканчивала 5 курс Гродненского медуниверситета, и которая поддержала меня, помогала, чем могла, а в последующие годы и вообще стала моей женой.


​ Фото автора конкурсной истории

Через год подготовки я уже второй раз в жизни пошел сдавать ЦТ. Набранных мной баллов хватило, чтобы поступить на платную форму обучения на лечебный факультет Гродненского государственного медицинского университета. Благо мне удавалось учиться относительно неплохо, и я получал скидку на обучение. Описать процесс учебы в медицинском вузе вкратце можно лишь одним словом — тяжело.

Начиная со второго курса, я пошел работать на полставки санитаром на скорую помощь. Работал в основном по ночам, количество дежурств отличалось от месяца к месяцу, но в среднем около 8 ночей в месяц я проводил на работе. Если я говорил, что учеба в медицинском вузе — это тяжело, то совмещать ее с работой тяжело вдвойне.

«Сейчас я фельдшер на скорой с зарплатой 700 рублей. Скоро получу диплом хирурга»

Перейдя на 4 курс, я перевелся на должность медбрата и начал работать на ставку, что примерно 14 дежурств в месяц по 12 часов. По окончании 4 курса, получил повышение, начал работать в должности фельдшера и стал выезжать на вызова самостоятельно.

Ответственность, которую ощущаешь, столкнувшись с больным один на один, и осознание, что здесь и сейчас состояние здоровья человека зависит от твоих конкретных действий, мало с чем сравнима. Скорая помощь — это всегда вероятность конверсии ситуации из стандартной в критическую, а значит и необходимость быть готовым быстро принимать правильные решения. Работая самостоятельно, сталкивался с инфарктами, инсультами, приступами судорог, серьезными травмами и другими жизнеугрожающими состояниями.

Адреналин дает о себе знать, и этот опыт бесценен, особенно для студентов медицинских вузов. Количество дежурств выросло до 17−18 в месяц, при том, что работать можно лишь по ночам, а днем необходимо идти на учебу. Соответственно, времени на сон практически не остается, вполне привычным становится сон в общественном транспорте и пропуск нужных тебе остановок. Зарплата на скорой помощи сильно варьируется от количества дежурств. На сегодняшний день, будучи фельдшером, работая на ставку с четвертью я получаю около 700 рублей.


​ Фото автора конкурсной истории

Помимо работы на скорой помощи, удается подзаработать благодаря знанию английского языка: некоторое время переводил статьи и документы с русского языка на английский и наоборот, пару раз работал устным переводчиком английского языка при миссии по наблюдению за выборами от ОБСЕ, за что спасибо первому образованию.

И вот сейчас уже 2020 год. В этом году я оканчиваю медицинский университет по специальности «хирургия», даже претендую на диплом с отличием, планирую дальше работать хирургом, люблю свое дело, хожу ассистировать на операциях, люблю свою работу, достаточно смело смотрю в будущее, несмотря на грядущее распределение, и, оглядываясь назад, каждый раз я не жалею, что совершил в своей жизни этот крутой поворот. Радикальные перемены в моей жизни принесли только хорошее.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать истории читателей, которые пришли на конкурс «Крутой поворот в карьере». Напомним, победитель конкурса станет известен 20 февраля, а...
 
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