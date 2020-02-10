«Мошенникам может грозить реальный срок». Специалисты - о том, чем опасен обман страховой

Источник материала: Tut.by

Автострахование помогает обезопасить свой кошелек в случае ДТП, однако некоторые водители считают, что на этом можно заработать. Они подговаривают родственников, инсценируют аварии и даже подделывают документы — все ради того, чтобы получить страховые выплаты. Насколько часто белорусы пытаются нажиться на страховых компаниях, и как те вычисляют недобросовестных клиентов? Об этом мы поговорили с представителями ЗАСО «Промтрансинвест» .

«Если в ДТП кто-то пострадал, без вызова ГАИ не обойтись»

По закону заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности должен каждый автовладелец.

— Если вы — виновник аварии, ваша страховая компания возместит ущерб пострадавшему, — разъясняет нюансы заместитель начальника управления страхования и перестрахования Антонина Шоломицкая. — Конечно же, в пределах лимитов, установленных нашим законодательством. Для обязательного страхования это 10 тысяч евро за причиненный имуществу ущерб и еще 10 тысяч — за ущерб жизни и здоровью потерпевшего. Кстати, теперь в «Промтрансинвест» застраховать гражданскую ответственность можно онлайн .





Также можно оформить полис добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств: он действует в ситуациях, когда лимит по обязательному страхованию исчерпан. Пример: человек попал в аварию и должен потерпевшему 15 тысяч за ремонт авто. 10 тысяч покроет полис обязательного страхования, а потом вступит в силу добровольный — по нему будет выплачена оставшаяся часть ущерба.

Еще один вид добровольного страхования для автомобилистов — «АвтоКАСКО». Его итоговая цена зависит от стоимости машины, года ее выпуска, выбираемого варианта страхования: «Базовый», «Стандарт» или «Премиум». Такой договор защищает автовладельца по полной: например, если вы попали в ДТП, маневрируя, зацепили ограждение или вашу машину кто-то поцарапал, вам выплатят возмещение.

— Договор «АвтоКАСКО» страхует автомобиль как имущество, — отмечает Антонина. — Это значит, что если вы признаны виновником ДТП, обязательная страховка покроет расходы пострадавшего, а КАСКО — ремонт вашего авто.

Что делать, если произошло ДТП? По словам специалистов, в первую очередь нужно оценить ситуацию.

— Допустим, повреждение мелкое, пострадавших нет, ущерб причинен только автомобилям. Сомнений в том, кто именно виноват в ДТП, тоже, — моделирует ситуацию начальник управления защиты страховой деятельности ЗАСО «Промтрансинвест» Валерий Аголец. — В таком случае можно обойтись без ГАИ и самостоятельно заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии. В народе его называют европротоколом.





Составить европротокол несложно: примеры заполнения таких извещений есть на сайтах компаний, страхующих гражданскую ответственность автовладельцев. Но стоит учесть, что этот документ позволит возместить ущерб лишь в пределах 800 евро.

Есть у европротокола и другие нюансы. Составлять такое извещение нельзя в следующих ситуациях:

в ДТП более двух участников (например, более двух авто и пешеход);

не ясно, кто виноват в аварии;

один из водителей пьян;

есть пострадавшие (причинен ущерб здоровью);

у одного из водителей нет прав или страховки.

— Если причинен ущерб вашему здоровью, пусть даже незначительный, после составления сотрудником ГАИ протокола нужно обратиться в больницу или травмпункт, — отмечает Валерий. — Вам помогут и выдадут документ, подтверждающий причинение ущерба здоровью, с которым вы обратитесь в страховую компанию за возмещением в рамках полиса обязательного страхования.

«До 15% страховых случаев — это мошенничество»

Для получения страхового возмещения необходимо написать заявление на возмещение ущерба и приложить документы, которые подтверждают страховой случай (справка от ГАИ или европротокол, справка из медицинского учреждения). После этого специалисты оценят степень причиненного ущерба — и вам перечислят возмещение.

Но тут у недобросовестных страхователей часто возникает желание обмануть страховую компанию.

— Согласно мировой статистике, до 15% страховых случаев — это мошенничество, — разъясняет Валерий.

Нередки ситуации, когда виновники аварии оформляют страховку после ДТП.

— Машина уже разбита, но страховой агент об этом не знает, — рассказывает начальник управления защиты страховой деятельности. — Они оформляют полис, после чего водитель возвращается к своему авто и составляет с потерпевшим европротокол, указывая ложные сведения о времени совершения ДТП. Зачем это нужно? Если приедет ГАИ, виновник аварии получит штраф за отсутствие полиса обязательного страхования. И автомобиль потерпевшего ему придется восстанавливать за свои деньги.

Если у виновника аварии отсутствовал полис обязательного страхования, то по закону он обязан вызвать ГАИ, оформить ДТП и с этими документами обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Именно бюро возместит пострадавшему ущерб. Но часто потерпевший не знает об этом и соглашается на обман, боясь не получить возмещение за свой поврежденный автомобиль.

Помните: при фальсификации европротокола и виновнику, и пострадавшему грозит уголовная ответственность за мошенничество.

Другой вариант мошенничества — когда агенту заплатили и оформили полис «задним» числом. В попытках избежать штрафа водители и недобросовестные агенты не учитывают одну деталь: подделывая полис или европротокол, они искажают сведения с целью получения страхового возмещения, чем причиняют финансовый ущерб страховой компании.





— Умышленные действия агента могут быть расценены как «служебный подлог» либо как «соучастие в мошенничестве», — отмечает наш собеседник. — Из практики: страховые агенты также могут быть привлечены за «получение взятки», когда страхователь передает им вознаграждение за решение вопроса о выписке полиса после ДТП. Действия самих участников аварии в таких случаях — это сговор с целью незаконного завладения средствами страховой компании. Все это — уголовная ответственность, и, по моему опыту, мошенникам может грозить лишение свободы до десяти лет. По всем таким выявленным фактам материалы направляются в ОВД.

«Эксперты всегда отличат реальное ДТП от подставного»

Иногда ради легких денег люди решаются на более серьезные действия, а то и подвергают риску собственную жизнь. Например, инсценируют ДТП.

— Есть люди, которые профессионально занимаются получением страховых возмещений, — рассказывает Валерий. — И, к сожалению, у них это получается. Однако бесконечно выкачивать деньги из страховых компаний невозможно: в конце концов, специалисты службы безопасности страховщика вычислят клиента-мошенника. Есть много примеров, когда группы таких «товарищей» оказывались на скамье подсудимых. В этом есть и заслуга наших специалистов. Иногда некоторые мошенники выдают себя сами.

— Они разбивают машину в одном и том же месте, — приводит примеры специалист. — Или же чудесным образом периодически сталкиваются со всеми своими соседями, близкими и дальними родственниками. Например, в нашей практике был такой пример: отец, сын и друг сына постоянно попадали в совместные аварии. Это всегда происходило во дворе, в котором жил отец. Сначала повреждения были легкими: помятый бампер, поцарапанное крыло. Это охватывалось европротоколом. Потом эти трое стали стабильно въезжать в стены, заборы, ограждения на кольцевой и заявлять убытки по КАСКО. Как не заподозрить их в обмане? В итоге, сопоставив все факты, работники «Промтрансинвест» обратились в милицию.

Еще одна история из опыта Валерия: брестчанин ради страховых выплат имитировал несколько аварий с участием диких животных. По словам водителя, после ДТП те сразу же убегали в лес, оставляя машину поврежденной. Повторяющиеся одна за другой аварии вызвали подозрения у страховщиков. Специалисты выяснили, что на самом деле мужчина сам повреждал авто. Умышленное повреждение застрахованного имущества не является страховым случаем, но он все равно очень настойчиво требовал выплаты. В кругу своих знакомых он не раз хвастался тем, как обворовывает страховые компании, за что в итоге и поплатился.





Если обман обнаружен, работники компании чаще всего пытаются поговорить с таким клиентом, объяснить ему, чем может грозить мошенничество. Если злоумышленник не откажется от своих преступных намерений, то этим страховым случаем займется служба безопасности компании и, собрав достаточное количество доказательств, передаст их в ОВД.

— В подразделении защиты страховой деятельности нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые во время проверки заявленного события проводят большую аналитическую работу. Запрашивают подтверждающие документы, устанавливают свидетелей, ищут другую значимую информацию, в том числе и в новостях. Они всегда отличат реальное ДТП от подставного. Если нужно — мы привлекаем экспертные организации, где специалисты подтверждают признаки инсценировки происшествия, и тогда жуликам никак не отвертеться от ответственности. Добросовестным страхователям нечего бояться: для того, чтобы оставаться под защитой, необходимо лишь своевременно оплачивать страховые взносы, — объясняет Валерий.

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