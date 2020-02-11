Источник материала: Виртуальный Брест

Про первое мы вам рассказывали и показывали видео чуть раньше , а вот что ещё было у нас в городе.

Бресте" alt="Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1581392288480582.jpg" style="width: 750px; height: 563px;">



Узнали? Это Вульковское кольцо.









ДТП произошло сегодня, 10 февраля 2020 года вечером в Бресте.





А вот несколько ранее:





Честно говоря, мы не уверены, кто тут виноват и почему так получилось, может быть водители автобусов и не при делах, однако, согласитесь, сразу три ДТП - это необычно.





