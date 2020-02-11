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Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте

11.02.2020 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Про первое мы вам рассказывали и показывали видео чуть раньше, а вот что ещё было у нас в городе.

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Узнали? Это Вульковское кольцо.

Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте

Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте

ДТП произошло сегодня, 10 февраля 2020 года вечером в Бресте.

Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте

А вот несколько ранее:

Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте

Честно говоря, мы не уверены, кто тут виноват и почему так получилось, может быть водители автобусов и не при делах, однако, согласитесь, сразу три ДТП - это необычно.

Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте
 Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Про первое мы вам рассказывали и показывали видео чуть раньше, а вот что ещё было у нас в городе. Узнали? Это Вульковское кольцо. ДТП произошло сегодня, 10 февраля...
 
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