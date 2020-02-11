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Водители автобусов разбушевались: сразу три ДТП за сутки в Бресте
11.02.2020 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Про первое мы вам
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Узнали? Это Вульковское кольцо.
ДТП произошло сегодня, 10 февраля 2020 года вечером в Бресте.
А вот несколько ранее:
Честно говоря, мы не уверены, кто тут виноват и почему так получилось, может быть водители автобусов и не при делах, однако, согласитесь, сразу три ДТП - это необычно.
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