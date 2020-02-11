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Миллиметраж на Л.Рябцева. Появилось видео наезда на светофор. Вам точно понравится
11.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вчера город удивлялся, как это стразу три автобуса попали в ДТП, то сегодня, 11 февраля - уложили два светофора.
Второй - на ул. Л.Рябцева. Очевидец прислал запись со своего регистратора, как это произошло.
Удивительно, как это кроме светофора больше никто не пострадал.
Придётся кому-то оплатить работу по восстановлению объекта.
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Если вчера город удивлялся, как это стразу три автобуса попали в ДТП, то сегодня, 11 февраля - уложили два светофора. Второй - на ул. Л.Рябцева. Очевидец прислал...
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