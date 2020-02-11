Миллиметраж на Л.Рябцева. Появилось видео наезда на светофор. Вам точно понравится

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вчера город удивлялся, как это стразу три автобуса попали в ДТП, то сегодня, 11 февраля - уложили два светофора.





Второй - на ул. Л.Рябцева. Очевидец прислал запись со своего регистратора, как это произошло.

Удивительно, как это кроме светофора больше никто не пострадал. Больше фото по ссылке .





Придётся кому-то оплатить работу по восстановлению объекта.