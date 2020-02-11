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Миллиметраж на Л.Рябцева. Появилось видео наезда на светофор. Вам точно понравится

11.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вчера город удивлялся, как это стразу три автобуса попали в ДТП, то сегодня, 11 февраля - уложили два светофора.

Миллиметраж на Л.Рябцева. Появилось видео наезда на светофор. Вам точно понравится

Второй - на ул. Л.Рябцева. Очевидец прислал запись со своего регистратора, как это произошло.

Удивительно, как это кроме светофора больше никто не пострадал. Больше фото по ссылке.

Миллиметраж на Л.Рябцева. Появилось видео наезда на светофор. Вам точно понравится

Придётся кому-то оплатить работу по восстановлению объекта.

 
 
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  Если вчера город удивлялся, как это стразу три автобуса попали в ДТП, то сегодня, 11 февраля - уложили два светофора. Второй - на ул. Л.Рябцева. Очевидец прислал...
 
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