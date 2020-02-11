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Выборы в США: Сандерс опережает Байдена среди демократов по всей стране

11.02.2020 21:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Независимый сенатор от Вермонта Берни Сандерс лидирует в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии на общенациональном уровне. Но бывший вице-президент США Джо Байден, который идет вторым в рейтинге, настаивает на том, что он все еще может выиграть номинацию и стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, передает zn.ua.

Опрос Quinnipiac показывает, что у Берни Сандерса 25% поддержки сторонников демократов. За ним следуют Джо Байден (17%), Майкл Блумберг (15%), Элизабет Уоррен (14%), Пит Буттиджич (10%) и Эми Клобучар (4%).

Пит Буттиджич и Берни Сандерс выиграли первые в этом году кокусы Демократической партии в штате Айова. Кокусы в Айове были проблемными по техническим причинам и из-за задержек с публикацией результатов. В пятницу Демократическая партия Айовы рассказала, что обработала 100% избирательных участков в штате. Буттиджич набрал 26,198% голосов, а Сандерс - 26,128%. Но эти результаты могут пересмотреть.

Результаты кокуса республиканцев уже известны. Трамп набрал рекордные 97,1%. Он обогнал Билла Велда и Джо Уолш.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз - институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.

 
 
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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
 
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