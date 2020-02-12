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Брестская «чулочка» снова жжет: теперь выпустила носки в банках для йогурта с запахами

12.02.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Носки с приятными запахами выпустил ОАО «Брестский чулочный комбинат», сообщили TUT,BY на предприятии.

Фото: ОАО "БЧК"

Фото: ОАО «БЧК»

Ароматные носки брестская «чулочка» выпустила в коллаборации с переживающим не лучшие времена Брестским заводом бытовой химии.

В новой линейке пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара — с запахом зеленого яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые — апельсином, ярко-желтые — цитроном, розовые — малиной. Носки упакованы в банки, по форме напоминающие упаковку для йогуртов или желе.

Фото: ОАО "БЧК"

— Сначала была идея сделать спортивные носки в банках, которые удобно брать с собой на тренировку или в поход. Долго искали крышку. По мере приближения к цели появилась задумка добавить запах. И теперь имеем пять цветов носков, пять запахов
Запах, естественно, продержится только до первой стирки, — рассказал TUT.BY директор «БЧК» Сергей Жевнерович.

Вскоре новая продукция появится в фирменных магазинах чулочки по всей стране.

Фото: ОАО "БЧК"

 
 
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  Носки с приятными запахами выпустил ОАО «Брестский чулочный комбинат», сообщили TUT,BY на предприятии. Фото: ОАО «БЧК» Ароматные носки брестская «чулочка»...
 
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