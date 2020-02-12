Первенство Брестской области по спортивному скалолазанию прошло в г. Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

Соревнования прошли 6-9 февраля на гостеприимном скалодроме ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Пинска».





Более 120 участников учреждений образования области приехали выявить сильнейших спортсменов по 4 возрастным категориям.





Организаторами соревнований выступили ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» Главного управления по образованию Брестского облисполкома.





Огромную работу по подготовке дистанций соревнований провели педагоги дополнительного образования Сидорчук Оксана Петровна и Сидорчук Василий Петрович.

В результате азартной и интересной борьбы определились победители: I место – г. Пинск, II место – Пинский район, III район – Кобринский район.

Впервые высокое 4-ое место заняла команда Ляховичского района – и это не случайно, в 2019 году в районе открыта I-ая очередь скалодрома. Хорошие результаты показали и ребята Каменецкого, Брестского районов, ГУО «Брестский областной центр молодёжного творчества».