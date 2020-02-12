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Первенство Брестской области по спортивному скалолазанию прошло в г. Пинске
12.02.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Соревнования прошли 6-9 февраля на гостеприимном скалодроме ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Пинска».
Более 120 участников учреждений образования области приехали выявить сильнейших спортсменов по 4 возрастным категориям.
Организаторами соревнований выступили ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» Главного управления по образованию Брестского облисполкома.
Огромную работу по подготовке дистанций соревнований провели педагоги дополнительного образования Сидорчук Оксана Петровна и Сидорчук Василий Петрович.
В результате азартной и интересной борьбы определились победители: I место – г. Пинск, II место – Пинский район, III район – Кобринский район.
Впервые высокое 4-ое место заняла команда Ляховичского района – и это не случайно, в 2019 году в районе открыта I-ая очередь скалодрома. Хорошие результаты показали и ребята Каменецкого, Брестского районов, ГУО «Брестский областной центр молодёжного творчества».
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Соревнования прошли 6-9 февраля на гостеприимном скалодроме ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Пинска». Более 120 участников учреждений...
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