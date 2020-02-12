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В Жабинковском районе автомобиль БМВ врезался в дерево

12.02.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла около 08:20 часов. По предварительной информации: 27-летняя жительница Жабинки управляла автомобилем «БМВ 318i» и двигалась по автодороге Н134 «Жабинка-Мотыкалы», в направлении деревни Мотыкалы.

В Жабинковском районе автомобиль БМВ врезался в дерево

На третьем километре вышеуказанной дороги женщина не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирована в больницу.

В Жабинковском районе автомобиль БМВ врезался в дерево

Проводится проверка.

В Жабинковском районе автомобиль БМВ врезался в дерево

В Жабинковском районе автомобиль БМВ врезался в дерево

В Жабинковском районе автомобиль БМВ врезался в дерево

 
 
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  Дорожная авария произошла около 08:20 часов. По предварительной информации: 27-летняя жительница Жабинки управляла автомобилем «БМВ 318i» и двигалась по автодороге...
 
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