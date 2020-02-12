Минчанам предлагают приехать на работу на велосипеде и получить угощение

Источник материала: Tut.by

14 февраля во всем мире пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде зимой». Минчан, которые примут участие в акции, ожидают бесплатный чай или кофе с круассаном, рассказывает Минское велосипедное общество .



Фото: pixabay.com

Офис Минского велосипедного общества (Первомайская, 18) встретит самых ранних велосипедистов с чаем, кофе и фруктами — с 7.00 до 10.00.

В кофейне Coffee Pub (Германовская, 19, магазин «Белмаркет») с 9.00 до 19.00 угостят 200 мл чая или американо (или 250 мл капучино или латте), а первые сорок велосипедистов получат круассан от пекарни bro bakery.

Магазин-кофейня Плюш (Машерова, 12) готова с 10.00 до 21.00 напоить горячими чаем или американо и угостить круассаном от bro bakery первых 50 посетителей с велосипедами.

Веганское кафе Monkey food ждет велосипедистов, чтобы угостить чаем или кофе, сразу в двух точках: Октябрьская, 19 — с 11.00 до 23.00, Богдановича, 128а — с 11.00 до 22.00.

Веломагазин on-bike.by (Жиновича, 20) с 11.00 до 19.00 угостит чаем, кофе и печеньем в неограниченном количестве, а первым 30 велосипедистам достанутся круассаны от bro bakery.

В прошлом году в акции официально приняли участие 173 минчанина.