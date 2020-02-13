«Мама в форме»: расскажите, как занялись спортом после родов, и получите приз

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY запускает новый конкурс «Мама в форме». Если после рождения ребенка вы занялись спортом, а в результате приобрели не только отличную фигуру, но и любимое хобби — ждем ваших историй до 2 марта. Лучшие опубликуем на портале, а победитель, которого выберут читатели, получит приз — 200 рублей.



Фото: unsplash.com

Фитнес, скалолазание, велосипед, танцы или тренировки на домашнем коврике — не важно, какую именно физическую активность вы для себя выбрали. Главное, чтобы она вам нравилась и приносила результат!

Как участвовать

Для участия до 2 марта присылайте свою фотографию (а лучше несколько, ориентация фото горизонтальная, а не вертикальная), а также развернутую историю (документ в формате doc или docx) на электронный адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Мама в форме». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф.И.О., город, мобильный телефон.

О чем писать

Не будьте краткими, будьте интересными! Расскажите о себе — и том, какими были ваши отношения со спортом до беременности. А как изменилась фигура после рождения ребенка? Было ли в материнстве все так, как вам представлялось, или наоборот? Что оказалось самым сложным?

Что подтолкнуло к занятиям спортом — и какой вид активности вы выбрали? Как часто занимались? Как совмещали тренировки с уходом за малышом? Во сколько они обходились?

Пришлось ли пересмотреть питание? Если да, то как именно? Что было самым трудным в том, чтобы быть спортивной мамой? Поддерживали ли близкие?

Каких результатов вы добились: и в плане фигуры, и в плане самочувствия? Как физическая активность повлияла на вашу жизнь? Какие выводы для себя сделали?

Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования.

Как выберем победителя

Среди всех присланных рассказов читатели выберут тот, который понравится им больше всего, и мы вручим автору денежный приз — 200 рублей.

Победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике GO.TUT.BY с 23 по 26 марта 2020 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портала tut.by до начала проведения голосования — по 22 марта 2020 года (включительно).

Победитель будет объявлен 27 марта 2020 года.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться ниже.

Правила проведения творческого конкурса «Мама в форме» Настоящие правила регламентирует проведение ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» (далее — Предприятие) творческого конкурса «Мама в форме» (далее проект). 1. Общие положения. Сведения об Организаторе 1.1. Проект проводится на всей территории Республики Беларусь. 1.2. Организатор Проекта: ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», УНП 191 104 626, место нахождения: 220 089, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 57, 9 этаж, комн. 41−3. (белорусский портал TUT.BY). 2. Участники Проекта, их права и обязанности: 1.2 Участники Проекта — дееспособные граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, и выполнившие требования настоящих Правил (далее — Участники). 2.2 В Проекте не могут принимать участие сотрудники ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Проекта. 3.2 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами. Участники Проекта добровольно и безоговорочно выражают свое согласие на участие в Проекте и, присылая заявки на участие в Проекте, подтверждают, что ознакомлены с настоящими Правилами, а также выражают свое согласие на использование в рекламных целях своих персональных данных, в том числе, фамилии, имени, отчества, высказываний, фотографий с его изображением на безвозмездной основе. Участник Проекта на безвозмездной основе предоставляет Организатору права использовать в рекламных целях на интернет-ресурсах Организатора и иных интернет-ресурсах любые видео- и фотоматериалы с участием Участника, снятые в ходе Проекта, без какого-либо предварительного с ним согласования, а также персональные данные Участника. Срок действия прав не ограничен. Участник Проекта предоставляет Организатору право на сбор, обработку, хранение его персональных данных, а также на использование персональных данных в материалах о Проекте, размещаемых на интернет-ресурсах Организатора и третьих лиц. Участие в Проекте не предполагает каких-либо выплат Участнику со стороны Организатора, кроме приза оговоренного настоящими правилами. 4.2 Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия Участника, а также запретить дальнейшее участие в Проекте любому лицу, которое действует деструктивным образом по отношению к другим Участникам: допускает брань, оскорбления в адрес других Участников или неуважительное отношение к ним, использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против Организатора, намеренно искажает и коверкает русский язык, нарушает требования законодательства Республики Беларусь. Участник может быть отстранен от Проекта, если Организатор обнаружит накручивание голосов в голосовании (голосование с неактивных учетных записей или голосование пользователей, которые более года не посещали портал tut.by). Участник соглашается с тем, что в целях участия в Конкурсе он не будет делать фотографии или снимать видео в ситуации, опасной как для собственной жизни и здоровья, так и для жизни и здоровья других, не будет делать фотографии или снимать видео опасными методами. Фото, видео и письма, присылаемые для участия в Конкурсе, не будут содержать методики либо иные материалы о способах изготовления опасных для жизни и здоровья предметов и их использования. Письма, видео и фото, не соответствующие этим требованиям, Организатором не принимаются. 3. Условия проведения Проекта. 3.1 Лица, соответствующие требованиям, установленным п. 2. Правил, и выполнившие условия участия в Проекте в период проведения Проекта, признаются Участниками Проекта (далее и ранее по тексту — «Участники»). 3.2 Срок начала и окончания проведения Проекта: с 13 февраля по 27 марта 2020 г. Участник может принять участие в Проекте (выполнить условия участия в Проекте) с 09:00 13.02.2020 — по 09:00 02.03.2020. 3.3 Для участия в Проекте Участнику необходимо: прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес elena.melnikova@tutby.com, с пометкой «Мама в форме». В письме нужно рассказать о том, как вы увлеклись спортом после родов. К истории обязательно должны быть приложены как минимум одна фотография Участника. Истории без фотографий рассматриваться не будут. Всех участников просим назвать свое имя и фамилию, а также оставить свои контактные данные (город, мобильный телефон). 3.4 Письма редакцией портала TUT.BY принимаются до 9 часов утра 2 марта 2020 г. 3.5 Среди полученных писем Организатор самостоятельно по мере поступления писем от участников, выбирает лучшие истории (на свое усмотрение). Критерии выбора: то, насколько хорошо раскрыта тема, насколько логично и интересно подана информация. Редакция имеет право сокращать и редактировать публикуемые истории без согласования с Участником. 3.6 Победитель будет выбран путем открытого голосования в рубрике «GO.TUT.BY» с 23 по 26 марта 2020 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портала tut.by до начала проведения голосования — по 22 марта 2020 года (включительно). Победитель будет объявлен 27 марта 2020 года. 3.7 Победителю Проекта вручается приз. Размер приза равен 210,31 (двести десять) белорусских рублей 31 копейки, с учетом подоходного налога по ставке 13% в сумме 10,31 (десять) рублей 31 копейка (с учетом льготы, предусмотренной абзацем третьим пункта 23 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (особенная часть): (210,31−131)*13%= 10,31). При этом Организатор исчисленную сумму подоходного налога с физических лиц удерживает и перечисляет в бюджет в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, за счет Победителя Конкурса Приз вручается в срок по 30.05.2020 по местонахождению Организатора (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 57, 9 этаж, комн. 41−3), в рабочее у Организатора время. Победителю Конкурса не оплачиваются расходы, связанные с его приездом к Организатору. 3.7. Телефон для справок: 17 336 91 00