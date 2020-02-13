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Курс доллара стремится к рекорду. Что делать: ждать, бежать в обменник, открывать вклад?
Источник материала: Tut.by
Курс доллара на торгах 13 февраля продолжил
По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, «мы можем очень легко обновить максимум 2016 года с учетом того, что до него осталось меньше копейки».
— Это такие колебания, которые курс может пройти буквально за один день, — говорит аналитик. — В ближайшие дни обновление максимума весьма вероятно.
Эксперт объясняет, что «у нас начиная с 2017 года рубль чувствовал себя вполне уверенно, и основным фактором крепкого рубля было поведение населения».
— В 2015—2016 году снижались реальные доходы населения. И для поддержания какого-то уровня жизни люди продавали валюту. Население выступало чистым продавцом. Но и
В прошлом году реальные доходы
— Эта диспропорция рано или поздно должна была привести к тому, что у народа сначала отпала необходимость продавать валюту для поддержания уровня жизни — он как-то растет за счет зарплат. Дальше должна была появиться возможность покупать валюту, что, собственно, и произошло, — продолжает эксперт. — Кроме того, наверное, сейчас начинает сказываться уменьшение поступления валюты в страну за счет экспорта нефтепродуктов.
Аналитик считает, что рубль может продолжить снижаться, однако обвала не будет.
— Даже вряд ли рубль будет падать теми темпами, которыми он падает последние недели. Но тем не менее основной вектор будет таков, что валюта будет дорожать, — говорит эксперт. — Но не факт, что она подорожает настолько, что покупка валюты или даже ее хранение на банковских депозитах, которые дают не больше 2% годовых, будет выгоднее, чем хранить деньги
По словам Вадима Иосуба, когда белорусский рубль снова начнет крепнуть, спрогнозировать нельзя.
— Это будет зависеть от динамики зарплат и того, что у нас будет во внешнем секторе с поставками нефти — возобновится ли полноценный экспорт нефтепродуктов.
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Спросил у эксперта, продолжит ли доллар дорожать и стоит ли сейчас запасаться валютой.
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