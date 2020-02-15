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БГК имени Мешкова сыграет сегодня в гостях с "Монпелье" в матче группового этапа Лиги чемпионов

15.02.2020 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет в гостях у французского "Монпелье" в очередном матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова сыграет сегодня в гостях с "Монпелье" в матче группового этапа Лиги чемпионов

В предыдущем туре брестчане победили в Запорожье украинского чемпиона "Мотор" со счетом 36:33 и ушли с последнего места в турнирной таблице. Гандболисты "Монпелье" в 11-м туре одолели у себя дома польский "Виве" из Кельце с минимальным преимуществом - 25:24.

Также сегодня в группе В состоятся еще два матча: "Виве" - "Порту" (Португалия), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Мотор". Ранее лидер этой группы немецкий "Киль" победил на своей арене венгерский "Веспрем" с результатом 29:28.

Положение команд перед сегодняшними встречами таково: "Киль" - 20 очков (12 матчей), "Веспрем" - 16 (12), "Монпелье" - 13 (11), "Виве" - 12 (11), "Порту" - 10 (11), "Вардар" - 9 (11), БГК имени Мешкова - 6 (11), "Мотор" - 4 (11).

БГК имени Мешкова сыграет сегодня в гостях с "Монпелье" в матче группового этапа Лиги чемпионов

В плей-офф ЛЧ выйдут по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.

 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет в гостях у французского "Монпелье" в очередном матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент...
 
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