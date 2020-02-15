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"Что мы будем иметь?" Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах (СЭЗ). Об этом он высказался во время поездки на целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске.
Лукашенко в Светлогорске / Telegram-канал "Пул Первого"
Глава государства предложил пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь идут иностранные инвестиции.
В СЭЗах государство в течение длительного времени не получает практически ничего в виде налогов. Заметной пользой от таких зон является создание дополнительных рабочих мест. Но этот вопрос, говорит Лукашенко, для нашей страны уже не такой острый.
"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить доход. Это стратегический вопрос", —
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Александр Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах (СЭЗ). Об этом он высказался во время поездки на целлюлозно-картонный комбинат в...
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