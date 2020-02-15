"Что мы будем иметь?" Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах





Лукашенко в Светлогорске / Telegram-канал "Пул Первого"





Глава государства предложил пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь идут иностранные инвестиции.





В СЭЗах государство в течение длительного времени не получает практически ничего в виде налогов. Заметной пользой от таких зон является создание дополнительных рабочих мест. Но этот вопрос, говорит Лукашенко, для нашей страны уже не такой острый.





приводит БЕЛТА его слова. "Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить доход. Это стратегический вопрос", —БЕЛТА его слова.



