ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медицинская сфера, размеры пенсий и оплата услуг. Субботнюю прямую линию провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

15.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Медицинская сфера, размеры пенсий и оплата услуг. Субботнюю прямую линию провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

Вопросы, которые сегодня звучали во время прямой телефонной линии, касались сферы ЖКХ, здравоохранения, землепользования, транспортного обслуживания и пенсионного обеспечения.

Значительная часть озвученных тем имела больше консультационный характер. Например, пенсионер из Мостовского района поинтересовался, имеет ли он право на получение пособия по уходу за инвалидом I группы. Мужчине пояснили, что согласно законодательству право на такое пособие имеют трудоспособные неработающие граждане. Круг таких лиц определен с учетом требований обеспечения постоянного ухода и возможности осуществления его должным образом трудоспособным человеком. Также право на пособие по уходу увязано с отсутствием источника средств существования в связи с вынужденным оставлением работы для постоянного ухода за нетрудоспособным. Пенсионерам же государство предоставляет такие средства в виде пенсии.

Следующий звонок пришел из Лидского района. Местного жителя волнует вопрос, какие пенсии выросли с февраля. Специалисты объяснили, что бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля вырос на 3,5%. От этой цифры зависят минимальные трудовые и социальные пенсии. Поэтому пропорционально росту БПМ изменились и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше.

Пенсионерка из Гродненского района оформила дарственную на дом на старшего сына и теперь жалеет, что оставила младших детей без наследства. Ей пояснили, что оспорить дарственную можно в таком случае только в суде.

Жительница Гродно обратилась на субботнюю телефонную линию за разъяснением, почему счет за стационарный телефон выставляется без детализации звонков. По данному вопросу заявительнице необходимо будет обратиться в ответственную структуру, а именно в Белтелеком.

Еще одна гродненка получила консультацию сегодня по поводу замены сустава. Специалист управления здравоохранения облисполкома, присутствовавшая на прямой линии, пояснила, что заявительнице необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и получить направление в БСМП.

Всего на прямую телефонную линию в эту субботу поступило около двух десятков вопросов, половина из Гродно. Были также звонки из Гродненского, Ивьевского, Дятловского, Лидского и Новогрудского районов.

#местное самоуправление
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы, которые сегодня звучали во время прямой телефонной линии, касались сферы ЖКХ, здравоохранения, землепользования, транспортного обслуживания и...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Что мы будем иметь?" Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика