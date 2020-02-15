Медицинская сфера, размеры пенсий и оплата услуг. Субботнюю прямую линию провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

Источник материала: Вороновская газета





Вопросы, которые сегодня звучали во время прямой телефонной линии, касались сферы ЖКХ, здравоохранения, землепользования, транспортного обслуживания и пенсионного обеспечения.

Значительная часть озвученных тем имела больше консультационный характер. Например, пенсионер из Мостовского района поинтересовался, имеет ли он право на получение пособия по уходу за инвалидом I группы. Мужчине пояснили, что согласно законодательству право на такое пособие имеют трудоспособные неработающие граждане. Круг таких лиц определен с учетом требований обеспечения постоянного ухода и возможности осуществления его должным образом трудоспособным человеком. Также право на пособие по уходу увязано с отсутствием источника средств существования в связи с вынужденным оставлением работы для постоянного ухода за нетрудоспособным. Пенсионерам же государство предоставляет такие средства в виде пенсии.

Следующий звонок пришел из Лидского района. Местного жителя волнует вопрос, какие пенсии выросли с февраля. Специалисты объяснили, что бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля вырос на 3,5%. От этой цифры зависят минимальные трудовые и социальные пенсии. Поэтому пропорционально росту БПМ изменились и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше.

Пенсионерка из Гродненского района оформила дарственную на дом на старшего сына и теперь жалеет, что оставила младших детей без наследства. Ей пояснили, что оспорить дарственную можно в таком случае только в суде.

Жительница Гродно обратилась на субботнюю телефонную линию за разъяснением, почему счет за стационарный телефон выставляется без детализации звонков. По данному вопросу заявительнице необходимо будет обратиться в ответственную структуру, а именно в Белтелеком.

Еще одна гродненка получила консультацию сегодня по поводу замены сустава. Специалист управления здравоохранения облисполкома, присутствовавшая на прямой линии, пояснила, что заявительнице необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и получить направление в БСМП.

Всего на прямую телефонную линию в эту субботу поступило около двух десятков вопросов, половина из Гродно. Были также звонки из Гродненского, Ивьевского, Дятловского, Лидского и Новогрудского районов.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/