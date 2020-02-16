Женщин, живущих в «гражданском браке», в РПЦ назвали «бесплатными проститутками»

— У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает, — сказал он на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.



