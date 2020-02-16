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Женщин, живущих в «гражданском браке», в РПЦ назвали «бесплатными проститутками»

16.02.2020 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женщины, соглашающиеся жить в совместном браке, являются «бесплатными проститутками». Об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

— У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает, — сказал он на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

При этом священник отметил, что замужних женщин в России значительно больше, чем женатых мужчин. По его словам, причиной этому является то, что живущие в гражданском браке мужчины не считают своих спутниц за жен — для них они «временная утеха», передает Интерфакс.
 
 
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Женщины, соглашающиеся жить в совместном браке, являются «бесплатными проститутками». Об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей...
 
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