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Женщин, живущих в «гражданском браке», в РПЦ назвали «бесплатными проститутками»
Источник материала: Партизан
Женщины, соглашающиеся жить в совместном браке, являются «бесплатными проститутками». Об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
— У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает, — сказал он на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.
При этом священник отметил, что замужних женщин в России значительно больше, чем женатых мужчин. По его словам, причиной этому является то, что живущие в гражданском браке мужчины не считают своих спутниц за жен — для них они «временная утеха», передает
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Женщины, соглашающиеся жить в совместном браке, являются «бесплатными проститутками». Об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей...
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