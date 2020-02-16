Конкурс «Спасатели глазами детей» провели в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

В Горках прошел смотр-конкурс «Спасатели глазами детей».





В номинации «Рисунок» было две категории. Среди ребят 11-14 лет первое место присудили Кириллу Ковалевскому (Ленинская детская школа искусств и художественных ремесел), второе — Алине Белковской (Горецкий районный центр творчества детей и молодежи). В возрастной категории 7-10 лет «золото» завоевала работа Анастасии Казаковой (Ленинская ДШИиХР), «серебро» — Владиславы Русак (ГРЦТДиМ).

В номинации «Плакат» первое место у учащейся СШ № 2 Алины Якусик, второе — у Егора Кузнецова из СШ № 1.





Пять человек поднялись на пьедестал в номинации «Поделка». «Золото» присудили Давиду Комедько из Маслаковской СШ. Второе место разделили между собой Юлия Приходько (ДШИиХР г. Горки), Захар Пронченко из СШ № 2 и Диана Талашева из СШ № 1. «Бронза» у Дарьи Кузьменковой (ДШИиХР г. Горки) и Алексея Ященко из Ленинского УПК ДС-СШ.

В номинации «Модель пожарной аварийно-спасательной техники» победа у учащегося СШ № 1 Кирилла Туник. Второе место присудили работе дуэта Станислава Куликова и Кирилла Куртина из Овсянковской СШ. Третью ступень пьедестала разделили Анна Ященко (ГРЦТДиМ) и Алексей Меженный из СШ № 2.





В номинации «Скульптура малой формы» победители следующие: 1 место — Кирилл Ковалевский (Ленинская ДШИиХР), 2 место — Дарья Фурс (гимназия № 1) и Владислава Русак (ГРЦТДиМ).

Нововведением стала номинация «Стикер-пак». В ней первое место заняла работа Александра Другакова (ГРЦТДиМ).





В номинации «Сказка» пьедестал распределился так: Ангелина Авдеенко из СШ № 1, Елизавета Колечицкая из СШ № 4,гимназистка София Шостак.

Были представлены на суд зрителей и литературные произведения. В номинации «Рассказ» первое место у Ксении Кудрявцевой из Савского УПК ДС-СШ, второе — у Алины Дмитриевой из Каменского УПК ДС-СШ, третье — у учащейся СШ № 1 Алины Журовой.





В номинации «Стихотворение» победу присудили Анне Забирковой (Каменский УПК ДС-СШ), «серебро» — Ксении Денисовой (Ленинский УПК ДС-СШ), третье место — у Юлии Колмыковой из СШ № 4.

Все победители конкурса будут награждены грамотами. А лучшие работы будут представлены на областном этапе смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей».

Марина Агеева, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС