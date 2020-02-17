 Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие

Источник материала: Виртуальный Брест

Родилась Евдокия Федоровна в 1920 году в Российской Казани. После замужества судьба навсегда связала ее с Беларусью. Супруг Павел Игнатьевич родом из белорусской деревни Камень-Жировецкая. Во время войны семья проживала в оккупированном Бресте, муж воевал на фронте. Двадцать лет назад Павла Игнатьевича не стало. Евдокия Федоровна живет с младшей сестрой Верой. За бабушками ухаживает племянник Владимир.





Поздравить юбиляра пришли гости: первый заместитель главы администрации Ленинского района Игорь Царук, начальник отдела социальной защиты Лина Бацанова, представители территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района, отдела внутренних дел, коллеги с бывшего места работы Евдокии Федоровны. Поздравили с Днем рождения, вручили новый паспорт, цветы, подарки, пожелали оптимизма, внимания и теплоты со стороны близких.







100 лет – это много или мало? Наверное, все условно в этой жизни. Если юбилярша улыбается, значит, душой она молода!







Здоровья Вам и долгих лет!





