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Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие

17.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Родилась Евдокия Федоровна в 1920 году в Российской Казани. После замужества судьба навсегда связала ее с Беларусью. Супруг Павел Игнатьевич родом из белорусской деревни Камень-Жировецкая. Во время войны семья проживала в оккупированном Бресте, муж воевал на фронте. Двадцать лет назад Павла Игнатьевича не стало. Евдокия Федоровна живет с младшей сестрой Верой. За бабушками ухаживает племянник Владимир.

Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие

Поздравить юбиляра пришли гости: первый заместитель главы администрации Ленинского района Игорь Царук, начальник отдела социальной защиты Лина Бацанова, представители территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района, отдела внутренних дел, коллеги с бывшего места работы Евдокии Федоровны. Поздравили с Днем рождения, вручили новый паспорт, цветы, подарки, пожелали оптимизма, внимания и теплоты со стороны близких.

Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие
 Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие

100 лет – это много или мало? Наверное, все условно в этой жизни. Если юбилярша улыбается, значит, душой она молода!

Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие
 Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие

Здоровья Вам и долгих лет!

Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие
 Евдокия Федоровна Прокопчук из Бреста отметила свое 100-летие

 
Теги: Брест
 
 
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  Родилась Евдокия Федоровна в 1920 году в Российской Казани. После замужества судьба навсегда связала ее с Беларусью. Супруг Павел Игнатьевич родом из белорусской...
 
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