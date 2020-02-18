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Совбез ООН обсудит выполнение минских соглашений

18.02.2020 11:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Выполнение минских соглашений обсудят 18 февраля в Совбезе ООН. Заседание инициировала Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН обсудит выполнение минских соглашений

Официальная Москва намерена получить информацию о реализации Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, а также договорённостей, которые были достигнуты в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря.

Совбез ООН обсудит выполнение минских соглашений

Ожидается, что перед участниками встречи выступит в том числе спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, первые переговоры стран нормандской четвёрки, а также встреча контактной группы прошли в Минске 12 февраля 2015 года. По итогам заседания был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. До сих пор этот документ является единственной дорожной картой и основой для диалога по сдерживанию конфликта на востоке Украины. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости мира. Выполнение минских соглашений обсудят 18 февраля в Совбезе ООН. Заседание инициировала Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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