Марка Ravon уходит с белорусского рынка. Но вернется уже с логотипами Chevrolet

Источник материала: Tut.by

Автомобили Ravon в скором времени переименуют — на рынки России, Казахстана и Беларуси они снова будут поставляться под брендом Chevrolet, сообщает компания «Мультимоторс».



Фото: Ravon

Все три модели — R2, R3 и R4 — вернутся к своим «историческим» названиям — Spark, Nexia и Cobalt соответственно. При этом гарантийные обязательства на ранее проданные Ravon сохранятся, как и весьма привлекательные цены.

Ребрендинг стал следствием соглашения между компаниями General Motors и ее партнером по альянсу — компанией UzAuto Motors. «Работа с производящимися у нас автомобилями под одним брендом значительно упростит наш бизнес, и, вместе с этим, откроет для нас большие возможности для дальнейшего развития автомобильной индустрии Республики Узбекистан и продаж на экспортных рынках», — сказал председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков.

Автомобили под брендом Chevrolet приедут к нам уже весной этого года, но при этом Ravon будет продаваться параллельно, до ликвидации склада в белорусской дилерской сети. Хотя для потенциальных покупателей важнее другой вопрос: не изменятся ли нынешние отличные цены?