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В Березовском районе УАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево: пострадали три человека

19.02.2020 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при столкновении автомобиля с деревом в Березовском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Авария произошла 19 февраля, около 10.20, на трассе Н81 Борки — Черняково — Малые Лесковичи. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство врезалось в дерево.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Их личности устанавливаются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

 
 
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
 
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