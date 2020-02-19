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В Березовском районе УАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы при столкновении автомобиля с деревом в Березовском районе,
Авария произошла 19 февраля, около 10.20, на трассе Н81 Борки — Черняково — Малые Лесковичи. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство врезалось в дерево.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Их личности устанавливаются.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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