В Березовском районе УАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при столкновении автомобиля с деревом в Березовском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла 19 февраля, около 10.20, на трассе Н81 Борки — Черняково — Малые Лесковичи. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство врезалось в дерево.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Их личности устанавливаются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.