Обучение в БГУ подорожает на 400-500 рублей: это второе повышение за год

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

До этого стоимость обучения в БГУ повысили перед началом учебного года, в июле 2019 года (в среднем на 300 рублей).

Приказ об новом повышении стоимости ректор БГУ Андрей Король подписал 17 февраля 2020 года. Для студентов, которые не оплатили обучение до конца года, произведут перерасчет по новым ценам.

Для сравнения, стоимость обучения на некоторых факультетах и специальностях выросла:

ФМО / Таможенное дело - с 4022 до 4460 рублей

Факультет журналистики /Журналистика - с 3642 до 4180 рублей

Исторический /Историко-архивоведение - с 2994 до 3420 рублей

Механико-математический /Компьютерная математика и системный анализ - с 2994 до 3420 рублей

Биологический / Биохимия - с 3642 до 4180 рублей

Экономический / Финансы и кредит - с 4022 до 4460 рублей

ФФСН / Психология - с 3642 до 4180 рублей

Факультет радиофизики и компьютерных технологий / Компьютерная безопасность - с 3349 до 3760 рублей.

Такие суммы студенты платят за первые три года обучения, а четвертом курсе стоимость немного ниже.