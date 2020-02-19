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Обучение в БГУ подорожает на 400-500 рублей: это второе повышение за год
Источник материала: Myfin
До этого стоимость обучения в БГУ повысили перед началом учебного года, в июле 2019 года (в среднем на 300 рублей).
Приказ об новом повышении стоимости ректор БГУ Андрей Король подписал 17 февраля 2020 года. Для студентов, которые не оплатили обучение до конца года, произведут перерасчет по новым ценам.
Для сравнения, стоимость обучения на некоторых факультетах и специальностях выросла:
Такие суммы студенты платят за первые три года обучения, а четвертом курсе стоимость немного ниже.
Источник: Myfin.by
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