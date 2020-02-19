В Минске выступит композитор, которая написала музыку к сериалу «Чернобыль» и взяла «Грэмми»

Источник материала: KYKY

26 апреля, в 34-ю годовщину взрыва на ЧАЭС, в Минск приедет автор саундтрека к мини-сериалу «Чернобыль», обладательница премий «Эмми» и «Оскар», исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоуттир. Она выступит со звуковым шоу – под названием (внезапно) «Чернобыль». Об этом пишет TUT.by.

Сегодня Хильдур Гуднадоуттир – одна из самых обсуждаемых кинокомпозиторов вообще. За музыку к фильму «Джокер» она получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля. Саундтрек к «Чернобылю» взял премии «Эмми» и «Грэмми». А еще до «Чернобыля» и «Джокера» Гуднадоуттир создавала музыку к фильмам «Стронг-Айленд», «Выживший», «Мария Магдалина», «Прибытие».

Кроме самой Хильдур, в минском концерте примут участие ее соавторы – один из основателей экспериментальной группы Cabaret Voltaire, саунд-дизайнер и композитор Крис Уотсон и саунд-дизайнер Сэм Слейтер.

Как правило, Хильдур сама выбирает площадку для своего выступления. Чаще всего это заброшенные заводы или бывшие электростанции. В своих шоу музыкант и ее команда используют сухой ледяной дым из фольгированных труб, а флуоресцентные лампы попеременно мерцают то красным, то синим – по задумке, это должно ассоциироваться с радиацией в теле человека. В каждой программе есть стробоскопический свет, который усиливает впечатление от звука.

На фестивале CTM в Берлине она выступала в Betonhalle – здании, где раньше соседствовали морг и крематорий. Беларусы же услышат шоу «Чернобыль» 26 апреля в 19:00 в культурном пространстве Оk16. Цена билета – 150 рублей, купить можно по ссылке .